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Украина потеряла F-16 при неясных обстоятельствах (Military Watch Magazine, США)

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Сравнение масштаба F-16 (на первом плане) с Су-27
Сравнение масштаба F-16 (на первом плане) с Су-27.
Источник изображения: © Министерство обороны США/Maj Mathew T. Mutti

MWM: F-16 на Украине продолжают "пропадать" при неясных обстоятельствах

Бравурные заявления представителей ВСУ о том, что с помощью американских истребителей F-16 Украина одержит "победу над Россией", закончились, пишет MWM. Теперь там признали, что эти самолетики неспособны противостоять российским Су-35 поколения “4+”.

12 апреля украинские ВВС подтвердили потерю истребителя четвертого поколения F-16 и гибель его пилота при неясных обстоятельствах в ходе “боевого задания”, при этом пресс-служба уточнила, что истребители действовали в “чрезвычайно сложных условиях”. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал “решительный и точный” ответ на потерю, подразумевая, что причиной гибели стали российские войска, а не огонь по своим или техническая проблема.

За семь месяцев до этого, 26 августа, ВВС Украины потеряли свой первый F-16 — причем самолет был уничтожен спустя всего через 25 дней после прибытия в страну. F-16 не участвовали в воздушных боях на передовой и действовали глубоко в тылу, под прикрытием эшелонированной системы ПВО, чтобы свести потери к минимуму. Бывшие в употреблении истребители, поставленные странами-членами НАТО, включая Нидерланды, Бельгию и Норвегию, считаются фактически устаревшими, поскольку лишены ключевых функций, таких как каналы передачи данных Link 16 или радары AN/ANG-83 c активной фазированной решеткой, которые жизненно важны для конкурентоспособности современных вариантов F-16.

Хотя серьезные задержки в развертывании современного парка истребителей пятого поколения весьма пагубным образом сказались на возможностях ведущих российских истребительных подразделений — в частности, по сравнению с флотами Китая и США — против стареющих F-16 ВВС Украины российские фронтовые истребители получили подавляющее преимущество. В марте представитель украинских ВВС Юрий Игнат дал представление об истинных возможностях истребителей, заявив, что они неспособны противостоять Су-35 поколения “4+”в составе ВКС России. “Сегодня F-16, которые у нас есть, не могут конкурировать с Су-35 один на один. Для противостояния Су-35 нужен комплексный подход, включая использование наземных систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы. Также решающее значение имеют бортовые радары для наших самолетов и ракеты класса “воздух – воздух””, — заметил он.

Опасения насчет ограничений в работе F-16 идут вразрез с еще недавними радужными надеждами, что самолет перепишет правила игры на поле боя. “Когда у нас будет F-16, мы выиграем эту войну”, — ранее заявлял не кто иной, как сам Игнат в мае 2023 года, подчеркнув, что поставленных Западом систем ПВО, включая комплексы ЗРК Patriot американского производства, которые были уничтожены в результате российских авиаударов, недостаточно для защиты воздушного пространства Украины.

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Бельгия
Китай
Нидерланды
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Украина
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
Су-35
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