Модернизированная ЗУ-23 может стать эффективным средством борьбы против атак дронов ВСУ на энергообъекты РФ

ЦАМТО, 14 апреля. Модернизированная зенитная установка ЗУ-23 может стать эффективным средством борьбы против атак украинских дронов на объекты энергетики России, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Зенитная установка калибра 23 мм была принята на вооружение еще в 1960 году. Она представляет собой две спаренные автоматические пушки 2А14.

"Увеличение интенсивности террористических атак ВСУ против объектов российской энергетики с использованием БЛА и количества принимающих в них дронов-камикадзе требует поиска новых путей борьбы с ними. Дешевизна и, как следствие, огромное количество дронов затрудняет применение по ним зенитных ракетных комплексов ввиду быстрого исчерпания боекомплекта. В результате вновь становятся актуальными зенитные артиллерийские комплексы – при условии оснащения их современными средствами управления огнем", – сказал И.Коротченко.

По его мнению, необходима модернизация проверенных временем ЗУ-23 за счет оснащения их современными средствами обнаружения и сопровождения целей, дистанционным управлением и системой программируемого подрыва зенитных боеприпасов. Доработка ЗУ-23 за счет установки оптико-электронного блока с телевизионной и тепловизионной камерами, позволяет вести разведку воздушной обстановки в любое время суток. Лазерный дальномер определяет расстояние до цели, слежение за ней осуществляет автомат сопровождения целей.

"Возможно получение предварительного целеуказания извне, то есть включение модернизированных ЗУ-23 в состав эшелонированной ПВО", – сказал И.Коротченко.

После принятия решения на поражение цели средства обнаружения и сопровождения передают информацию о ней в систему управления огнем. СУО на основании автоматического учета параметров стрельбы (начальная скорость снаряда, степень разгара ствола, метеоданные) рассчитывает точку встречи с целью, наводит на нее зенитный автомат и вводит исходную информацию в программатор времени подрыва. Ввод времени подрыва осуществляется по радиочастотному каналу в запоминающее устройство снарядного взрывателя через встроенную малогабаритную антенну.

После выхода снаряда из ствола таймер считывает значение времени подрыва и начинает обратный отсчет. По окончании отсчета выдается сигнал инициализации на огневую цепь, что обеспечивает дистанционный подрыв боеприпаса в заданной точке траектории.

"Оснащенная системой управления зенитная установка ЗУ-23 способна управлять огнем двух приданных аналогичных установок, что втрое увеличивает огневую мощь без дополнительных расходов на оптико-электронное оборудование. Управлять группой установок можно дистанционно, из укрытия", – сказал И.Коротченко.

При этом заметно упрощаются и удешевляются работы по модернизации, поскольку доработки ствола не требуется. Невелики расходы и на модернизацию снарядов – их цена возросла незначительно, подчеркнул собеседник агентства.

"Внедрение современной цифровой системы управления позволит создать на базе ЗУ-23 современный, высокоточный, дистанционно управляемый зенитно-артиллерийский комплекс, способный с минимальными затратами очистить небо над полем боя от многочисленных малоразмерных целей. Модернизированные зенитные установки ЗУ-23 могут также быть эффективными средствами прикрытия объектов нефтегазового комплекса, топливохранилищ и баз ГСМ, объектов электроэнергетики и промышленности в глубине территории РФ", – заявил И.Коротченко.

Скорострельность ЗУ-23 составляет 2000 выстр./мин., дальность – 1500 м по высоте и 2500 м по дальности.