Эстония объявила конкурс оборонных проектов с рекордным бюджетом в 1,2 млн. евро

ЦАМТО, 14 апреля. Минобороны Эстонии объявило конкурс на разработку оборонных технологий на 2025 год с рекордным бюджетом на сумму 1,2 млн. евро, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на заявление военного ведомства.

"Министерство обороны Эстонии объявило конкурс на разработку оборонных проектов на 2025 год с рекордным бюджетом в 1,2 млн. евро... В этом году особое внимание уделяется разработке комплексных решений против дронов, систем электронной защиты в городских условиях, боевых систем и технологий, повышающих осведомленность подразделений на поле боя", – цитирует "РИА Новости" публикацию, размещенную на сайте ERR.

Отмечается, что Министерство обороны готово покрыть до 40% стоимости каждого проекта, максимальная поддержка для одного проекта составит 200 тыс. евро.