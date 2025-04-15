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ЦАМТО

Полигон Капустин Яр принял Всероссийскую научно-практическую конференцию по вопросам развития ОПК России

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Kapustin_Yar
Полигон Капустин Яр. Источник: pvo.guns.ru.

ЦАМТО, 14 апреля. Научным отделом полигона Капустин Яр совместно с филиалом Астраханского госуниверситета в городе Знаменске была проведена VIII Всероссийская научно-практическая конференция по теме: "Проблемы повышения эффективности научной работы в ОПК России".

Участие в конференции приняли более 100 человек. С докладами выступили научные сотрудники полигона Капустин Яр, профессорско-преподавательский состав Астраханского госуниверситета и его филиала в городе Знаменске, а также представители Военной академии РВСН имени Петра Великого.

Для гостей Знаменска из других городов России была также организована разнообразная культурно-познавательная программа. В перерывах между докладами участники конференции могли изучить различные инновационные системы и приборы, а также узнать из видео- и фотохроники подробности развития ракетного вооружения на полигоне Капустин Яр.

Всероссийская научно-практическая конференция была проведена в Знаменске уже в восьмой раз, по традиции по ее итогам в филиале АГУ будет издан сборник трудов и докладов о повышении эффективности научной работы в оборонно-промышленном комплексе России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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