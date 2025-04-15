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ТАСС

Мерц допустил поставку Taurus Киеву

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Фридрих Мерц
Фридрих Мерц.
Источник изображения: faz.net

Лидер немецких консерваторов заявил, что это произойдет при согласовании в ЕС

БЕРЛИН, 14 апреля. /ТАСС/. Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц, который в мае, как ожидается, возглавит новое правительство Германии, допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования передачи этого оружия с партнерами в Евросоюзе.

"Да, я говорил это именно так, как это подразумевается - мы не будем сами вступать в эту войну, но мы снабдим украинскую армию таким оружием", - заявил Мерц в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос, придерживается ли он до сих пор позиции о необходимости поставки ракет Taurus Украине.

Политик уточнил, что он пойдет на такой шаг лишь по согласованию с европейскими партнерами. "Европейцы уже поставляют крылатые ракеты. Британцы делают это, французы, также и американцы. Это должно быть согласовано, и когда это будет согласовано, Германия должна будет участвовать в этом", - пояснил Мерц.

Он отметил, что украинские военные находятся в оборонительном режиме, но, по его мнению, должны иметь возможность наносить удары по путям снабжения российских сил. В частности, в этом контексте он упомянул Керченский мост.

Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине, однако дальность германо-шведских ракет больше. Как напомнил 28 ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, Москва неоднократно предупреждала, что применение на российской территории дальнобойного оружия Запада будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. 

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