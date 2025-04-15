Создана коалиция РЭБ из 11 стран в поддержку Украины

ЦАМТО, 14 апреля. Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил о создании новой коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в поддержку Украины в рамках формата "Рамштайн", к ней присоединились 11 государств.

"Создаем новую коалицию в поддержку Украины – коалицию РЭБ. Сегодня (11 апреля) в рамках заседания контактной группы по вопросам обороны Украины вместе со своим коллегой министром обороны Германии Борисом Писториусом официально объявил о запуске новой коалиции радиоэлектронной борьбы. Это уже девятая коалиция, созданная в рамках формата "Рамштайн". К инициативе присоединились 11 государств, включая Украину, которые подписали совместное письмо о намерениях", – цитирует "РИА Новости" Р.Умерова.

Он добавил, что указанная коалиция сосредоточится на закупках оборудования, обучении и подготовке специалистов РЭБ.