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ЦАМТО

Создана коалиция РЭБ из 11 стран в поддержку Украины

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Авиабаза Рамштайн
Авиабаза Рамштайн.
Источник изображения: Alexander Scheuber/ Getty Images

ЦАМТО, 14 апреля. Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил о создании новой коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в поддержку Украины в рамках формата "Рамштайн", к ней присоединились 11 государств.

"Создаем новую коалицию в поддержку Украины – коалицию РЭБ. Сегодня (11 апреля) в рамках заседания контактной группы по вопросам обороны Украины вместе со своим коллегой министром обороны Германии Борисом Писториусом официально объявил о запуске новой коалиции радиоэлектронной борьбы. Это уже девятая коалиция, созданная в рамках формата "Рамштайн". К инициативе присоединились 11 государств, включая Украину, которые подписали совместное письмо о намерениях", – цитирует "РИА Новости" Р.Умерова.

Он добавил, что указанная коалиция сосредоточится на закупках оборудования, обучении и подготовке специалистов РЭБ.

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Германия
Украина
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