ВВС Испании передан первый транспорт-заправщик А-330 MRTT

ЦАМТО, 14 апреля. Компания Airbus 11 апреля на предприятии в Хетафе (Мадрид) передала ВВС Испании первый прошедший переоборудование многоцелевой транспорт-заправщик А-330 MRTT.

Как сообщает Infodefensa.com, к модификации данного самолета Airbus приступила в ноябре 2022 года. Теперь А-330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport) с р.н. TK24-03 войдет в состав 45-го авиакрыла, размещенного на авиабазе Торрехон-де-Ардос (Мадрид).

Второй заказанный ВВС Испании самолет (ТК24-02), работы над которым начались в феврале 2024 года, с февраля 2025 года проходит испытания. Третий А-330 прибыл на предприятие в начале апреля.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Испании одобрило покупку для ВВС страны трех многоцелевых транспортов-заправщиков A-330-200 MRTT, стоимость которых оценивается в 675 млн. евро (803 млн. долл.), в июне 2021 года.

В ноябре 2021 года Минобороны Испании подписало с Airbus Defense and Space контракт на поставку трех самолетов A-330 MRTT, сопутствующую поддержку, включая поставку запасных частей, наземного вспомогательного оборудования, обучение и техническое обслуживание.

В рамках соглашения Airbus должна переоборудовать три приобретенные у авиакомпании Iberia самолета. После завершения работ их обозначение изменится с T.24 (T – транспортный) на TK.24 (TK – транспорт-заправщик). Поставки должны быть завершены в 2025 году. Самолеты будут оснащены современной системой дозаправки топливом в полете типа "шланг-конус" и специальным комплектом для медицинской эвакуации (MEDEVAC). Продолжительность полета самолета превышает 18 часов, а дальность полета – 16 тыс. км. Он также подготовлен к установке штанговой системы дозаправки на случай, если командование ВВС Испании примет такое решение в перспективе.

Поставка A-330 MRTT позволит ВВС Испании получить новую возможность для поддержки зарубежных операций, а также выполнения медицинской эвакуации.

В составе ВВС Испании стратегические самолеты-заправщики отсутствовали с момента снятия с вооружения последнего Боинг-707 в 2016 году. Функции заправщиков до последнего времени выполняли самолеты A-400M "Атлас", а перевозки войск и грузов – C-295, A-400M и A-310-304, а также Фалькон-900B.