Войти
ЦАМТО

ВВС Испании передан первый транспорт-заправщик А-330 MRTT

74
0
0
Источник изображения: Фото: infodefensa.com

ЦАМТО, 14 апреля. Компания Airbus 11 апреля на предприятии в Хетафе (Мадрид) передала ВВС Испании первый прошедший переоборудование многоцелевой транспорт-заправщик А-330 MRTT.

Как сообщает Infodefensa.com, к модификации данного самолета Airbus приступила в ноябре 2022 года. Теперь А-330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport) с р.н. TK24-03 войдет в состав 45-го авиакрыла, размещенного на авиабазе Торрехон-де-Ардос (Мадрид).

Второй заказанный ВВС Испании самолет (ТК24-02), работы над которым начались в феврале 2024 года, с февраля 2025 года проходит испытания. Третий А-330 прибыл на предприятие в начале апреля.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Испании одобрило покупку для ВВС страны трех многоцелевых транспортов-заправщиков A-330-200 MRTT, стоимость которых оценивается в 675 млн. евро (803 млн. долл.), в июне 2021 года.

В ноябре 2021 года Минобороны Испании подписало с Airbus Defense and Space контракт на поставку трех самолетов A-330 MRTT, сопутствующую поддержку, включая поставку запасных частей, наземного вспомогательного оборудования, обучение и техническое обслуживание.

В рамках соглашения Airbus должна переоборудовать три приобретенные у авиакомпании Iberia самолета. После завершения работ их обозначение изменится с T.24 (T – транспортный) на TK.24 (TK – транспорт-заправщик). Поставки должны быть завершены в 2025 году. Самолеты будут оснащены современной системой дозаправки топливом в полете типа "шланг-конус" и специальным комплектом для медицинской эвакуации (MEDEVAC). Продолжительность полета самолета превышает 18 часов, а дальность полета – 16 тыс. км. Он также подготовлен к установке штанговой системы дозаправки на случай, если командование ВВС Испании примет такое решение в перспективе.

Поставка A-330 MRTT позволит ВВС Испании получить новую возможность для поддержки зарубежных операций, а также выполнения медицинской эвакуации.

В составе ВВС Испании стратегические самолеты-заправщики отсутствовали с момента снятия с вооружения последнего Боинг-707 в 2016 году. Функции заправщиков до последнего времени выполняли самолеты A-400M "Атлас", а перевозки войск и грузов – C-295, A-400M и A-310-304, а также Фалькон-900B.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Продукция
A400M
C-295 CASA
Компании
Airbus
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 01:28
  • 8403
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.04 00:31
  • 0
Ответ на "Москве и Минску скрывать нечего: манёвры «Запад» – традиционно оборонительные учения"
  • 15.04 00:22
  • 1
Ветераны СВО способны усилить российское влияние в Африке
  • 14.04 22:39
  • 76
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 14.04 17:24
  • 0
СПИНИ: Сообщения о заболевании EVALI в Томской области не подтвердились
  • 14.04 16:18
  • 1
В ВМС США отменили разработку гиперзвуковой ракеты HALO, стелс-эсминцы Zumwalt снова остаются без современного оружия
  • 14.04 12:45
  • 1
Вскроет бреши в минных полях: Британия показала роботизированный комплекс Weevil
  • 14.04 12:42
  • 0
«Это не наш цирк, не наши обезьяны»
  • 14.04 12:35
  • 1
Эксперт оценил возможности модернизированной ЗУ-23
  • 14.04 12:27
  • 0
Москве и Минску скрывать нечего: манёвры «Запад» – традиционно оборонительные учения
  • 14.04 11:32
  • 1
В Китае считают, что привычные ЗРК себя изжили, и разрабатывают принципиально новую ПВО «Непробиваемый занавес»
  • 14.04 10:57
  • 1
"Они отсюда не выберутся". Что российские дроноводы придумали против ВСУ
  • 14.04 07:08
  • 1
Южный квест: как Россия укрепляет военное присутствие в Индийском океане
  • 14.04 02:00
  • 1
Путин призвал интегрировать беспилотники в единый комплекс
  • 14.04 01:48
  • 1
Лавров заявил, что диалог между РФ и США идет без диктата и предварительных условий