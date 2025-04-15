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Раскрыта причина провала ИИ от Apple

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Тим Кук (слева), Крейг Федериги (справа) и Джон Джаннандреа, руководитель стратегии ИИ. Фото: Jeff Chiu / AP
Тим Кук (слева), Крейг Федериги (справа) и Джон Джаннандреа, руководитель стратегии ИИ. Фото: Jeff Chiu / AP.

NYT: Apple провалилась на рынке ИИ из-за недостаточного финансирования и ошибок

Корпорация Apple не смогла утвердиться на рынке сервисов искусственного интеллекта (ИИ) из-за недостаточного финансирования и ошибок топ-менеджеров. Об этом говорится в материале The New York Times (NYT).

Журналисты газеты выяснили, что в начале 2023 года глава направления ИИ Apple Джон Джаннандреа запросил финансирование для покупки чипов, необходимых для разработки ИИ. Финансовый директор корпорации Лука Маэстри сократил этот бюджет вдвое, потребовав добиться от существующих чипов большей эффективности.

В материале говорится, что решение Маэстри, судя по всему, было ошибкой, и оно косвенно привело Apple к провалу в развитии и распространении своих ИИ-сервисов. Из раскрытого отчета следует, что полное финансирование одобрил глава Apple Тим Кук — тем удивительным показалось журналистам поведение Луки Маэстри.

В условиях снижения финансирования для запуска Apple Intelligence команде разработчиков и менеджеров пришлось арендовать графические процессоры у Google и Amazon. В то время Apple располагала 50 тысячами графических процессоров — для сравнения, Microsoft и Google владели сотнями тысяч чипов.

Также авторы NYT выяснили, что в Apple была борьба за власть между куратором проекта Siri Робби Уокером и старшим руководителем команды по программному обеспечению (ПО) Себастьеном Марино-Месом. В конечном итоге оба получили право принимать решения относительно развития голосового помощника Siri.

В начале апреля аналитики финансового конгломерата Morgan Stanley предсказали, каким образом Apple объяснит рост цен на свои смартфоны. По их мнению, компания увеличит объем памяти iPhone.

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