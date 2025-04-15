"Proкосмос" назвал еду в тюбиках самой популярной "космической" продукцией

По словам гендиректора компании "РК-Трейд" Романа Гаврилова, пик продаж сувенирной продукции на космическую тематику приходится обычно на Новый год, 23 февраля и 12 апреля

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Еда в тюбиках является самой популярной продукцией на космическую тематику, рассказал ТАСС генеральный директор компании ООО "РК-Трейд" - сети магазинов "Proкосмос" Роман Гаврилов.

"Лучше всего продается питание в тюбиках. На самом деле, так оно и есть. Мы ее продаем тысячами штук, потому что, когда мне предложили создать компанию, я приехал с детьми своими <...> на ВДНХ в павильон "Космос", дал детям деньги и наблюдал за ними, что они покупают в магазине в павильоне", - сказал Гаврилов.

Он уточнил, что пик продаж сувенирной продукции на космическую тематику приходится обычно на Новый год, 23 февраля и 12 апреля. По его словам, сейчас в магазинах продается именно то питание, которое берут с собой космонавты.

"То есть все питание, которое летает в космос, у нас есть в ассортименте. Но оно занимает до 35% товарооборота, на самом деле", - добавил собеседник агентства.