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Без пяти минут канцлер ФРГ Фридрих Мерц поменял свою позицию по поводу необходимости передачи Украине крылатых ракет Taurus. Как известно, во время предвыборной кампании Мерц заявлял, что выступает за однозначную передачу киевскому режиму такого оружия. Он же критиковал Олафа Шольца за его отказ поставлять «Таурусы» в интересах ВСУ.

Теперь позиция Мерца по данному вопросу стала куда более осторожной. Немецкий политик, чья партия (ХДС/ХСС) заняла первое место на недавних выборах, заявил, что передачу Украине ракет Taurus «необходимо согласовывать с европейскими партнёрами».

То есть, позиция Мерца стала в определённой степени более осторожной.

В то же время Мерц заявил, что украинская армия «должна перестать находиться в исключительно оборонительной позиции».

Мерц:

Армии Украины необходимо самой влиять на события на фронте.

Напомним, что ранее один из украинских генералов заявлял следующее:

Невозможно выиграть в войне, если постоянно находиться в обороне.

Говоря о консультациях с «европейскими партнёрами» по вопросу поставок ракет Taurus Украине, Мерц, вероятно, имел в виду Швецию, так как эти крылатые ракеты разработаны и производятся в кооперации со шведской Saab Bofors Dynamics.

На сегодняшний день стоимость одной ракеты «Таурус» составляет не менее 1 миллиона евро.