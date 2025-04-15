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Интерфакс-АВН

Военно-морское учение России и Египта прошло в Средиземном море

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Ракетный крейсер "Адмирал Головко"
Ракетный крейсер "Адмирал Головко".
Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Михалев

Североморск. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - В акватории Средиземного моря состоялось двухстороннее военно-морское учение "Мост дружбы-2025" с участием кораблей и судов обеспечения ВМФ РФ и ВМС Египта, сообщает пресс-служба Северного флота.

Отмечается, что в период с 06 по 10 апреля силы двух стран отработали ряд эпизодов совместного учения, состоявшего из береговой и морской частей.

На первом этапе участники провели брифинг в порту Александрия, обсудили порядок и последовательность отработки эпизодов учения, формирования межнационального отряда боевых кораблей, совместного маневрирования, выполнения артиллерийских стрельб и ряд других элементов взаимодействия.

"Также в ходе береговой части российские моряки и военнослужащие отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота, входящие в состав досмотровых групп, совместно с аналогичным подразделением египетской стороны выполнили стрелковые упражнения из штатного оружия на одном из военных полигонов, а также провели тренировку по действиям досмотровых групп надводных кораблей", - говорится в сообщении.

"В ходе морской части в восточной части Средиземного моря моряки отработали элементы обороны кораблей от морских быстроходных средств и тренировки по противовоздушной обороне, по отражению атаки самолётов условного противника, роль которых выполнили самолёты F-16 Военно-воздушных сил Египта", - сообщает пресс-служба.

Российские и египетские военные моряки отработали алгоритм совместных действий досмотровых групп, провели артиллерийские стрельбы из вооружения кораблей по морской мишени.

В ряде эпизодов учения с борта фрегата Северного флота "Адмирал Головко" был задействован корабельный вертолёт Ка-27, который совершил посадки на палубу фрегат УРО "Аль Галала" египетских Военно-морских сил.

Первое российско-египетское военно-морские учение "Мост дружбы" состоялось в 2015 году, силы Северного флота приняли участие в данном учении впервые.

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Страны
Египет
Россия
Продукция
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