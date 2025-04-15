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РИА Новости

ВС России освоили новый комплекс артиллерийской разведки

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Российские военные
Российские военные.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Минобороны: ВС России освоили новый комплекс артиллерийской разведки

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" освоили новый звукометрический комплекс артиллерийской разведки в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие самоходного артиллерийского полка Кантемировской дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" освоили новое звукометрическое устройство артиллерийской разведки в зоне проведения спецоперации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, боевая работа устройства заключается в анализе приходящих звуковых волн от выстрелов различных артиллерийских и минометных орудий, находящихся на удалении более 15 километров.

Как уточнили в Минобороны, звукопринимающее устройство улавливает звуки выстрелов вражеской артиллерии и определяет координаты их огневых позиций. Затем полученные данные передаются на доразведку расчету беспилотных летательных аппаратов, который подтверждает цель. Далее информация о местоположении целей передается артиллеристам, которые приступают к контрбатарейной борьбе.

"Этот метод контрбатарейной борьбы отличается высокой эффективностью, мобильностью и скрытностью, а его точность достигает 150 метров. На прием и обработку данных с последующей выдачей информации потребителям требуется минимальное время, что повышает эффективность работы", - добавили в министерстве.

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