Артиллеристы группировки "Запад" освоили способ разведки по звуковым волнам

Танкист Гвардейской Кантемировской танковой дивизии во время тактических учений в Наро-Фоминске.

Полученные данные передаются расчету беспилотников, который проводит доразведку

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Артиллеристы Кантемировской дивизии группировки войск "Запад" овладели новым способом проведения артразведки с помощью звукопринимающего устройства. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие самоходного артиллерийского полка Кантемировской дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" освоили новое звукометрическое устройство артиллерийской разведки в зоне проведения спецоперации", - говорится в сообщении министерства.

Звукопринимающее устройство улавливает звуки выстрелов вражеской артиллерии на расстоянии 15 км и определяет координаты их огневых позиций. Полученные данные передаются расчету беспилотников, который проводит доразведку.

"Достаточно эффективна, мобильна и скрытна она [звуковая артразведка]. Люди все в безопасности и точность идет плюс-минус 100-150 метров. На третий и четвертый выстрел мы уже можем наблюдать выходы [противника] и, как минимум, узнать их огневую позицию, и проследить, куда они уходят", - отметил начальник разведки реактивного артиллерийского дивизиона Луч.

В Минобороны подчеркнули, что на прием и обработку данных с последующей выдачей информации требуется минимальное время, что повышает эффективность работы.