В Средиземном море прошло двустороннее военно-морское учение России и Египта

Двустороннее военно-морское учение «Мост дружбы — 2025» с участием кораблей и судов обеспечения российского Военно-морского флота (ВМФ) и Военно-морских сил (ВМС) Арабской Республики Египет состоялось в акватории Средиземного моря. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе Северного флота.

Уточняется, что учения проходили с 6 по 10 апреля, в них принимали участие российский фрегат «Адмирал Головко», средний морской танкер «Вязьма» и вертолет Ка-27, со стороны Египта были задействованы фрегат «Аль Галала» и ракетные катера «Фуад Зекри» и «Махмуд Фахми», а также самолеты F-16.

Тренировки военнослужащих были поделены на несколько этапов на берегу и в море. В первой части моряки провели брифинг в египетском порту Александрия, в ходе которого состоялся розыгрыш эпизодов учения на картах по практическим действиям в море, инструктаж и тактическая летучка.

Также во время береговой части военнослужащие отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота совместно с аналогичным подразделением египетской стороны выполнили стрелковые упражнения из штатного оружия на одном из военных полигонов и провели тренировку по действиям досмотровых групп надводных кораблей.

В ходе морского этапа моряками были отработаны элементы обороны кораблей от морских быстроходных и воздушных средств. Военнослужащие отразили атаку самолета F-16 условного противника. Они также провели досмотр подозрительного судна, артиллерийские стрельбы с кораблей по морской мишени и эпизод поиска и спасения на море.

Военнослужащие обеих стран в ходе тренировок показали высокий профессионализм, слаженность действий и высокую готовность выполнять совместные задачи.

В пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) 9 апреля сообщили о том, что ракетные катера «Р-18» и «Р-19» Приморской флотилии разнородных сил ТОФ провели практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в рамках плановой боевой подготовки в заливе Петра Великого.