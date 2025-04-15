Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Число потерянных самолетов F-16, находившихся на вооружении ВСУ, может сильно превышать заявленные две единицы. Именно такое количество в настоящее время признается командованием формирований киевского режима.

В то же время иностранные и наши источники пишут о гораздо большем ущербе, нанесенном военно-воздушным силами Украины. Например телеграм-канал "Милитарист", ссылаясь на турков, пишет о том, что противник в воздухе и на земле лишился уже 8 Fighting Falcon.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Так, в конце сентябре прошлого года эти крылатые боевые машины были поражены на аэродроме Староконстантинов (Хмельницкая область). Тогда писали, что ракеты "Кинжал" превратили в металлолом, как минимум, четыре истребителя.

В минувшую субботу стало известно об уничтожении над Сумской область "эф шестнадцатого" под управлением майора ВСУ 26-летнего Павла Иванова, который ранее летал на старом советском штурмовике Су-25.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

По данным российского Министерства обороны, в работе по вражеской цели отличились бойцы зенитного ракетного комплекса.