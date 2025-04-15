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В России испытают очки виртуальной реальности для РОС

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Фото: Daniel Romero / Unsplash
Фото: Daniel Romero / Unsplash.

ИМБП РАН: Ученые тестируют очки виртуальной реальности для РОС

Ученые испытывают различные очки виртуальной реальности для применения на перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Очки хотят использовать для оказания психологической поддержки космонавтам, сообщил ТАСС врач-психолог, заведующий лабораторией психофизиологического обеспечения полетов и экстремальной деятельности Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Рюмин.

Он отметил, что пока технологию виртуальной реальности не применяют, но ее оттачивают в ходе различных экспериментов, включая длительный изоляционный эксперимент SIRIUS. Рюмин подчеркнул, что в ходе тестирования различных очков исследователи получили положительную оценку от членов экипажей.

«По их словам, технология очень здорово помогает в условиях длительной изоляции. Сейчас мы находимся на стадии тестирования различных очков виртуальной реальности, которые можно будет использовать на перспективной РОС», — сказал заведующий лабораторией.

Специалист подчеркнул, что технология будет актуальна не только на борту станции, но и в ходе перспективных межпланетных полетов. Очки могут оказать поддержку космонавтам, которые длительное время находятся в условиях дефицита информации.

В январе генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев сообщил, что запуск научно-энергетического модуля перспективной РОС намечен на конец 2027 года.

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Страны
Россия
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