The Telegraph: вдоль границы НАТО создают стену из дронов для сдерживания России

Германия намерена создать стену из дронов для защиты восточного фланга НАТО, пишет The Telegraph. Цепь из БПЛА будет следить за границей и сдерживать российскую "агрессию". Читатели сочли, что это до добра не доведет, и посоветовали просто оставить Россию в покое.

Сотни беспилотных летательных аппаратов смогут обнаружить первые признаки агрессии со стороны России.

Германия намерена создать "стену из дронов" вдоль восточной границы с Россией, чтобы защитить своих балтийских союзников от будущего вторжения.

Будущий канцлер Фридрих Мерц обещал перевооружить Германию в ответ на угрозу со стороны России. В марте он принял исторически важные реформы, которые разблокируют потенциально неограниченные расходы на оборонные проекты.

Немецкая оружейная промышленность рассматривает идею создания флота беспилотников или "стены из беспилотников" для защиты всего или части восточного фланга НАТО.

Стена, также известная среди представителей оборонной промышленности как "цепь из беспилотников", будет состоять из сотен, если не тысяч, беспилотных летательных аппаратов, которые будут следить за границей, действовать как система раннего обнаружения и сдерживать российскую агрессию.

Восточные страны-участницы НАТО — Финляндия, Эстония и Латвия — имеют общую протяженную и проницаемую границу с Россией. Западные представители опасаются, что в будущем она может стать местом серьезной конфронтации с Москвой.

Правительства Финляндии, Литвы, Норвегии и Польши ранее выступали за возведение "стены из беспилотников" на всем континенте за счет средств ЕС. Но на этой неделе Брюссель отклонил это предложение и сделал выбор в пользу тактики, которую поддерживает Германия.

Одной из немецких компаний, желающих внести свой вклад в строительство стены из беспилотников, является баварская Quantum Systems. Она заявила, что может построить некоторые из беспилотников, необходимых для проекта, всего за один год.

Директор по продажам Quantum Systems Мартин Каркур заявил: "При правильной политической координации первый оперативный уровень с использованием существующей, проверенной технологии может быть развернут в течение года. Технология уже готова. Осталось разработать стратегию на уровне ЕС или НАТО".

Каркур добавил: "У нас есть возможности для производства сотен разведывательных беспилотников с искусственным интеллектом в месяц и дальнейшего их размещения". Он подчеркнул, что проект является грандиозным начинанием, в котором могут принять участие оборонные и технологические компании, а также обеспечивает четкие перспективы со стороны высшего руководства НАТО и ЕС.

По словам Каркура, важно, чтобы "стена" или "цепь" из беспилотников была построена в Европе, поскольку растут опасения того, что континент больше не может полагаться на гарантии безопасности США. "Системы европейского производства обеспечивают стратегическую независимость и сохраняют конфиденциальные данные под европейским контролем. В вопросе "системы быстрого отключения", безусловно, есть разумное зерно, в том числе если речь идет о программной поддержке существующих систем", — сказал Каркур, имея в виду потенциальную способность США дистанционно отключать оружие, которое они продают в Европу.

"Европейские системы также могут быть адаптированы к местным правовым и операционным стандартам — это очень важно для суверенной безопасности", — добавил Каркур.

Парк беспилотников Quantum Systems, имеющих боевой опыт, уже используется украинскими силами, например батальоном "Ахиллес", который, по оценкам, уничтожил российские зенитные и ракетные системы на сумму 56 миллионов долларов с начала конфликта (данные не имеют официального подтверждения. — Прим. ИноСМИ).

Мюнхенская оборонная компания Helsing, которая проявила интерес к концепции стены, заявила, что патрулирование с помощью беспилотников может быть использовано в качестве альтернативы минным полям на границе России и стран НАТО. В недавнем интервью исполнительный директор Helsing Гундберт Шерф обсудил идею создания стены из беспилотников, охватывающей весь восточный фланг НАТО, от Финляндии до Болгарии.

В интервью немецкой газете Deutschlandfunk Шерф сказал: "Если мы развернем там большие силы, будем опираться на асимметричные возможности и сосредоточим там десятки тысяч боевых беспилотников, то это будет очень надежным средством обычного сдерживания".

В марте лидер правоцентристских христианских демократов Фридрих Мерц принял в немецком парламенте закон, согласно которому оборонные проекты стоимостью более 1% ВВП освобождаются от "долгового тормоза" — жесткого ограничения на кредиты.

Военные расходы Германии

Реформы ознаменовали значительные перемены для Германии, покончив с ее послевоенными ограничениями на огромные военные расходы и чрезмерный госдолг. Они также привели к подъему в немецкой оборонной промышленности, которая уже оказывает существенную военную поддержку Украине посредством производителя танков и артиллерии Rheinmetall, а также других компаний.

Фридрих Мерц должен принять присягу в качестве следующего канцлера Германии в начале мая, после заключения коалиционного соглашения с левоцентристскими социал-демократами. Коалиция будет в основном решать вопросы массовой миграции, снижения налогов и поддержки автопрома, а также заниматься вопросами сохранения военной поддержки Украины и финансовых обязательств перед НАТО.

Мартин Каркур и другие руководители немецких оборонных компаний сейчас ждут указаний от нового правительства. Возможно, скоро они начнут ожесточенно конкурировать за контракты, которые могут определить долгосрочную безопасность Европы. В этот момент, по его словам, станет понятна примерная стоимость проекта.

По словам Каркура, "прежде чем составить точную смету, политические и военные лидеры должны определить производственные требования. Что именно нужно отслеживать, где и как часто? За это промышленность не отвечает. Это стратегическое решение. Как только эти требования станут более четкими, промышленность сможет предложить масштабируемые решения с указанием объема расходов".

Комментарии читателей

Лоуренс Эйтон

Согласитесь, что между Великобританией и Европой с ее проблемами есть Ла-Манш, как это было всегда. Вторжение в 1914 году было ужасной ошибкой, от которой выиграли только американцы. То же самое касается и событий 1939 года. Никто в Великобритании всё равно не будет за это бороться — это победа вокизма. Мысль о том, что обанкротившаяся демилитаризованная Великобритания пошевелит пальцем ради Франции или Германии, — это оскорбление или фантазия, выбирайте сами.

Питер Дэвис

Мы потеряли так много молодых людей, защищая Европу в 1914 году. Погибло столько опытных рабочих в расцвете сил, которые могли бы трудиться на благо нашей страны.

Мы потеряли еще столько же в 1939 году, защищая Европу во второй раз, и к 1945 году пришли еще большими банкротами, чем Германия. Наша тяжелая промышленность была полностью разрушена. Если бы не война, то сегодня у нас был бы уровень жизни, которому можно было бы позавидовать. Только в 2006 году мы закончили платить за ленд-лиз США, которые вступили в войну позже, в середине 1942, года уже после Великой депрессии, и к 1945 году стали в три раза богаче.

Теперь США будут использовать Украину, как использовали Британию в 1939 году, — в качестве "дойной коровы", получая ее полезные ископаемые в обмен на устаревшие боеприпасы и оружие типа дряхлых боевых машин Bradley. Точно так же в 1939 году США, видя наше отчаянное положение, продавали нам старые фрегаты, которые были непригодны для плавания.

Что бы ни происходило на Украине, мы не должны спасать Европу в третий раз. Мы уже и так заплатили высокую цену.

Понго Митч

Главный совет русофобам: не устраивайте геноцид русскоязычных украинцев (например, в Донбассе) и не ждите одобрений за это.

Джон Макки

Прибалтийские страны Эстония и Латвия, а также Украина уже более десяти лет раздражают Россию, дискриминируя русское население и оскверняя мемориалы и воинские захоронения Второй мировой войны. Европа должна оставить Россию в покое, прекратить попытки втянуть НАТО в войну и перестать намеренно саботировать попытки Трампа добиться мира.

Пол Браунетт

Пустить в небо игрушечный самолетик — это одно. Однако сейчас российские средства РЭБ, наверное, самые лучшие в мире. Они эффективны даже против самолетов с системами радиообнаружения и наведения.

Doody Doody-Doody

Не хочу быть занудой, но в этом столетии мы уже пережили глобальную катастрофу, начавшуюся в 1929 году на Уолл-стрит. Теперь нам грозит строительство новой линии Зигфрида в воздухе. Вам не кажется, что ничего хорошего это не предвещает?

Автор: Джеймс Ротвелл (James Rothwell)