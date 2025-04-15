Последнее китайское: в КНР испытывают бомбардировщик шестого поколения J-36

Какими характеристиками будет обладать эта машина и чем ответят другие ведущие авиационные страны

Китайский самолет J-36, испытания которого недавно начались возле города Чэнду, является бомбардировщиком-ракетоносцем, а не истребителем шестого поколения, как его окрестили мировые СМИ. Об этом эксперты заявили «Известиям» после тщательного изучения видео. По их мнению, о специализации машины говорят ее размеры и компоновка. А габаритами двухдвигательного малозаметного истребителя обладает другой китайский самолет, замеченный чуть позже возле города Шэньян. Над машинами шестого поколения сейчас работают несколько стран. О том, какие перспективные разработки существуют в России, а также о направлениях развития военной авиация в ближайшие годы, — в материале «Известий».

Бомбардировщик, а не истребитель

В Китае работают сразу над двумя проектами самолетов следующего поколения. 26 декабря 2024 года в городе Чэнду провинции Сычуань, где находится штаб-квартира Chengdu Aircraft Corporation, увидели первый испытательный полет нового самолета. Следом еще один летающий прототип другого типа был снят на видео очевидцами в районе города Шэньян. Первая машина получила неофициальное название J-36, исходя из номера на фюзеляже «3601», хотя в действительности самолет может оказаться не J-36 («истребитель»), а J/H-36 или даже H-36 («бомбардировщик»).

Китай традиционно не разглашает никаких деталей или характеристик по новой военной технике и не комментирует назначение и возможности новых самолетов.

— J-36 из Чэнду — это сверхзвуковой многоцелевой или ударный самолет, выполненный по аэродинамической схеме «летающее крыло», — рассказал «Известиям» редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев. — Такая схема в сочетании с треугольным крылом большой стреловидности обеспечит самолету высокую сверхзвуковую скорость и достаточно вместительные отсеки для вооружений. Отсутствие киля и выступающих поверхностей обеспечивают ему малую радиолокационную заметность. Для управления полетом используются отклоняемые элероны — поверхности на задней кромке крыла.

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Передовая и необычная конструкция дополняется размещением на самолете трех турбореактивных двигателей, которые собраны в один пакет в центральной части фюзеляжа, отметил эксперт.

— Два воздухозаборника двигателей находятся по бортам корпуса самолета, а третий — сверху, за кабиной пилотов, — уточнил Дмитрий Корнев. — В этом смысле самолет не имеет аналогов в современной авиации. Общие размеры машины говорят о том, что самолет может обладать дальностью полета в несколько тысяч километров и, скорее всего, предназначен для выполнения ударных операций, но наверняка будет нести и ракеты «воздух—воздух».

Ударное назначение самолета оправдано еще и тем, что Китаю необходимо заменить бомбардировщик-ветеран Н-6, который является модернизированным советским самолетом Ту-16 разработки 1950-х годов, считает Корнев.

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— И как раз появление ударного современного самолета средней дальности действия позволило бы ВВС НОАК уверенно контролировать все прилегающие к Китаю морские пространства. Так что, скорее всего, перед нами не прототип истребителя шестого поколения, как сразу решили многие СМИ, а прототип нового китайского бомбардировщика-ракетоносца, — уверен эксперт.

Другой китайский новый самолет из города Шэньян обладает всеми чертами и габаритами двухдвигательного малозаметного истребителя. Он тоже выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло», совмещенной с отсутствием вертикального хвостового оперения. Этим, а также формой крыла обеспечивается малая радиолокационная заметность. Отсек вооружения размещен в фюзеляже, а двигатели имеют плоские сопла. Это сделано опять же для снижения заметности самолета в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.

— Новый истребитель выглядит достаточно необычно, но может оказаться относительно эффективной боевой машиной, которая может относиться как к пятому, так и к следующему поколениям, — отметил Дмитрий Корнев.

Шестое поколение

Для того чтобы самолет соответствовал шестому поколению, надо выдержать определенные параметры. Считается, что они должны быть эффективными на любых скоростях — от дозвука до сверхзвука, менять свою форму при необходимости, обладать «умной» обшивкой, которая содержит множество датчиков, формирующих информационную картину о состоянии самого самолета, а также того, что происходит вокруг.

Также такие боевые машины должны обладать новыми интеллектуальными возможностями с интеграцией в информационную картину современной боевой операции. И, конечно, истребители 6-го поколения могут быть беспилотными: пилотирование у них — опциональная функция.

— Реальность, конечно, будет вносить свои корректировки в теоретические проработки, и потому разделение самолетов на поколения носит чисто условный характер, — отметил Дмитрий Корнев. — Хорошим примером условности поколений стало последовавшее 21 марта 2025 года заявление президента США Дональда Трампа о том, что в США создан перспективный истребитель шестого поколения по программе Next Generation Air Dominance (NGAD) F-47 корпорации Boeing.

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Было заявлено, что с 2020 года по программе NGAG вышли на испытания уже несколько прототипов новых истребителей, и, конечно, не сообщается никаких деталей по их характеристикам и соответствию требованиям к новому шестому поколению.

Исходя из большого опыта США по созданию современных самолетов, можно предположить, что новый самолет будет обладать еще более продвинутыми «стелс»-характеристиками. И, вполне вероятно, что основным его назначением будет завоевание господства в воздухе, отмечают эксперты.

— Если так, то новый F-47 придет на смену истребителям F-22 Raptor, и начнется этот процесс в начале 2030-х годов. — рассказал Дмитрий Корнев. — Судить же о характеристиках и реальных боевых возможностях нового самолета пока слишком рано: в заявлениях для прессы и публики традиционно мы видим в основном лозунги.

Российские проекты

Ведущие мировые авиационные державы создают новые боевые машины и поступательно развивают свою боевую авиацию. Это ставит совершенно четкие задачи перед российской авиационной промышленностью. И работы уже ведутся.

Дальнейшее развитие и увеличение серийного производства истребителей пятого поколения Су-57 уже в процессе. Ведутся испытания связки Су-57 с современными дронами типа «Охотник» в боевых условиях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

— Вполне вероятно, что тут нас ждут еще и испытания новых систем вооружений для этого самолета, — отмечает Дмитрий Корнев. — Ждем выхода на испытания и запуска в серийное производство легкого истребителя Су-75, в котором должны быть реализованы в том числе и черты машины шестого поколения. С самой современной электроникой и двигателем Су-75 сразу задает определенный задел на будущее и позволит на его базе выходить на поколения 5+ и дальше.

Кроме того, сейчас должна идти разработка по программе обновления истребителя-перехватчика дальнего действия — ожидается появление нового самолета на смену МиГ-31.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Источник изображения: iz.ru

И наконец, мы ждем выпуска нового стратегического ракетоносца ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации), который в перспективе заменит и Ту-95МС, и Ту-22М3.

— Богатейший научно-технический потенциал российской авиационной промышленности позволяет с уверенностью говорить о том, что самолеты новых поколений уже сейчас в работе в наших конструкторских бюро, — отмечает Дмитрий Корнев.

Эксперт уверен, что мы обязательно увидим новые самолеты, когда всё будет готово.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Источник изображения: iz.ru

Создание таких машин важно, так как позволит обеспечить преимущество ВВС той или иной страны над остальными, рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель Герой России Игорь Маликов.

— Самолеты шестого поколения должны быть роботами с «мозгами», работу которых обеспечит искусственный интеллект, — рассказал он. — Они должны разгрузить летчиков, позволяя им сосредоточиться на самом важном, — только это значительно повысит эффективность машин. Возможны и беспилотные варианты таких самолетов. Пока это концепция, некий идеал, к которому надо стремиться. Но, что в итоге получится, нам неизвестно.

Однозначно можно сказать, что в ходе работ над самолетом шестого поколения будут появляться новые прорывные технологии, которые окажут влияние на развитие авиации, и нам нельзя стоять на месте, чтобы не стать отстающими, подвел итог эксперт.

Богдан Степовой

Андрей Федоров