Российские военные все быстрее засекают и уничтожают артиллерию противника (Business Insider, Германия)

BI: в ходе СВО Россия разработала новые приемы контрбатарейной борьбы

За время СВО российская артиллерия научилась гибкости и изощренности, пишет BI. Компактность и точность орудий пугает не только Украину, но и страны НАТО. Налаженная работа разведывательно-ударного контура ставит противника в затруднительное положение.

— Как показало новое исследование, за время украинского конфликта российская артиллерия стала точнее и быстрее.

— В частности, российская армия придумала варианты оперативного уничтожения артиллерии противника.

— После выстрела украинское орудие засекают контрбатарейные радары и ударные беспилотники.

— Дальнейшее совершенствование российской тактики может угрожать войскам НАТО.

Российскую армию нередко сравнивают с кувалдой — инструментом столь же грубым, сколь и разрушительным. Особенно это касается российской артиллерии: “бога войны” не особенно заботит, куда попадают его грома и молнии.

Но в том, что касается сложной задачи контрбатарейного огня (уничтожения орудий противника), то горький опыт Украины научил российскую артиллерию гибкости и изощренности. Более того, эти нововведения могут угрожать силам НАТО в будущей войне.

Российские орудия “прежде поражали цели массированным огнем, однако превратились в машину более компактную и точную”, отмечается в докладе британского Центра исторического анализа и исследований конфликтов.

Более точный контрбатарейный огонь снизил эффективность украинской артиллерии, и это должно насторожить не только Киев. “Полученный на Украине опыт приведет к дальнейшим реформам на уровне доктрины. Это означает, что западные силы должны готовиться к тому, что в войне с Россией столкнутся с аналогичным оружием, тактикой, методами и подходом”, — написал автор исследования Сэм Крэнни-Эванс.

Как это часто бывает в российских вооруженных силах, отправной точкой послужила еще советская система. Советская армия выделяла значительные артиллерийские ресурсы на подавление орудий противника: специально для этой задачи выделялись целые батальоны гаубиц и систем залпового огня. Цель заключалась в “постоянном давлении на огневые средства противника” — в западном военном обиходе это называется “упреждающим контрбатарейным огнем”, поясняется в докладе. “Предполагалось, что это гарантирует огневое превосходство — непременное условие успеха”, — отмечает автор.

Против противника, сражающегося в советском стиле с беспощадными обстрелами и масштабными лобовыми атаками (как это делали и до сих пор делают ВСУ), эта тактика работает. “Этот подход был относительно эффективным, пока Украина концентрировала артиллерию и узлы управления: контрбатарейный огонь успешно уничтожает компактные цели на обширных украинских равнинах”, — говорится в докладе.

Трудности пошли, когда Украина начала рассредотачивать артиллерию, при этом одиночные орудия на разных участках фронта координировали огонь. России приходилось расходовать много дефицитных снарядов. “Сама физика артиллерийского огня диктует, что одна гаубица в лесной полосе — невыгодная цель для неуправляемого огня целой батареи с ограниченным боезапасом”, — отмечается в докладе.

Однако у России нашлось решение. В 2014 году российские беспилотники предоставили артиллерии данные целеуказания, и та разгромила в Донбассе три украинские бригады. Это был ранний пример российского “разведывательно-огневого контура”, когда беспилотники и другие разведывательные системы предоставляют данные о наведении в реальном времени, а российская артиллерия и ракеты поражают силы противника, не давая им скрыться. Несмотря на некоторые сбои, этот подход сработал на удивление гладко, учитывая типичную косность российского командования.

К акустическим датчикам и контрбатарейным радарам, которые многие армии используют для обнаружения орудий противника, Россия прибавила разведывательные и ударные беспилотники, а также управляемые артиллерийские снаряды. Процесс контрбатарейной борьбы, как правило, начинается с того, что беспилотники “Орлан” ищут дульные вспышки и тепловые сигнатуры украинских орудий. Особенно опасна модель “Орлан-30”: благодаря лазерному целеуказателю она может направлять 152-мм “умные” артиллерийские снаряды “Краснополь”. Радар бывает особенно полезен, поскольку быстро определяет точку выстрела.

““Орлан-30” может передавать видеоданные на расстояние до 120 километров и рассчитан на восемь часов автономной работы, благодаря чему проникает глубоко в тыловые позиции Украины или зависает над линией фронта в течение длительного времени”, — говорится в докладе.

После обнаружения украинской артиллерии российские войска запускают барражирующий боеприпас “Ланцет”, который передает видео оператору, а тот решает, когда именно по цели ударить беспилотником-камикадзе. Это ставит украинских артиллеристов в затруднительное положение. Отработанный порядок таков, что украинская артиллерия быстро перемещается сразу после выстрела, пока по ней не ударили российские орудия. Но их всё равно засекают камеры “Ланцетов”. А если украинское орудие всё же уцелеет, любой “Орлан-30”, действующий в этом районе, сможет направить по цели снаряд “Краснополь” и довершить начатое.

В докладе приводится ссылка на пророссийский сайт Lostarmour, который по состоянию на начало января 2025 года якобы располагает более 2 700 видеороликами ударов “Ланцентов” по ВСУ. Примерно 1 300 атак пришлись по украинской артиллерии, и более тысячи привели к уничтожению или повреждению цели. Если это правда, то удары “Ланцетов” участились, а важность беспилотника в контрбатарейной борьбе увеличилась, говорится в докладе.

Сосредоточив на Украине около 5 000 артиллерийских орудий, Россия находится в завидном положении, имея в своем распоряжении достаточно артиллерии для контрбатарейного огня и продолжая при этом обстреливать украинские войска и укрепления. “Не следует полагать, что практика контрбатарейной борьбы умаляет способность сухопутных войск вести огонь в необходимых масштабах в поддержку наступательных или оборонительных операций”, — говорится в докладе.

На данный момент Россия развернула на Украине самоходные 152-мм гаубицы 2С19 “Мста-СМ2” с дальностью стрельбы до 40 километров и скорострельностью десять выстрелов в минуту. Кроме того, для борьбы с ВСУ Россия теоретически могла развернуть самоходные 170-мм гаубицы M-1978 Koksan производства КНДР с дальностью стрельбы до 60 километров.

Россия также развернула ряд мобильных реактивных систем залпового огня (РСЗО), включая новую “Торнадо-С” с 12 300-мм ракетами (дальность стрельбы до 120 километров) и 220-мм ракетную систему БМ-27 “Ураган” (дальность стрельбы до 70 километров). Во время Второй мировой войны реактивные системы залпового огня использовались для неточного, но разрушительного площадного бомбометания. Однако современные российские могут стрелять и управляемыми снарядами.

Российские возможности контрбатарейной борьбы продолжают развиваться, при этом автоматизация и сетевое взаимодействие данных уменьшают время реагирования. “Появились свидетельства прямой связи между беспилотниками и гаубицами. Это может привести к новой форме контрбатарейной войны, в которой отдельным орудиям назначается “свой” беспилотник и арсенал управляемых снарядов для поиска и уничтожения гаубиц противника”, — говорится в отчете.

Однако Украина успешно атаковала крупные российские контрбатарейные радары, вынудив Россию использовать меньшие по размеру и по мощности. По мнению автора доклада, это говорит о том, что в “в экосистеме контрбатарейной борьбы есть уязвимые места, которыми можно воспользоваться”.

Вопрос в том, насколько уязвимой для российской контрбатарейной борьбы окажется артиллерия НАТО. В отличие от Украины, альянс располагает значительной авиацией, которая может поражать российскую артиллерию. Однако ее возможности по борьбе с беспилотниками как минимум не проверены — особенно против роевой тактики, в том числе истребителей артиллерии “Ланцетов”.

Автор: Майкл Пек (Michael Peck) — военный писатель, публиковался в Forbes, Defense News, журнале Foreign Policy и других изданиях. Имеет степень магистра политических наук Ратгерского университета.