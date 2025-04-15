The Telegraph: в Британии разработали подводные датчики для защиты от России

В Британии разрабатывают сенсорные датчики для защиты кабелей на морском дне, пишет The Telegraph. В угрозах и шпионаже, естественно, обвиняют Россию. Пусть уже русские захватят нас и помогут разобраться с реальными врагами внутри страны, горько посмеиваются читатели.

Технологическая компания сотрудничает с Министерством обороны в целях разработки датчиков морского дна для защиты критической инфраструктуры. На глубине около 500 метров под поверхностью моря развернется настоящая битва молчаливого наблюдения.

На прошлой неделе в морях, омывающих Британию, были обнаружены российские сенсорные датчики, которые, вероятно, предназначены для слежки за атомными подводными лодками Королевского флота Великобритании (тогда автор признавался в отсутствии доказательств российской принадлежности датчиков. Теперь она преподносится как факт. — Прим. ИноСМИ). Накануне военные руководители НАТО предупредили о возможных отключениях интернета по всему миру после ряда предполагаемых атак России на подводные оптоволоконные кабели.

В январе этого года министр обороны Джон Хили заявил, что российский разведывательный корабль вошел в исключительную экономическую зону Великобритании, примерно в 45 морских милях от побережья. Вероятно, он составлял карту критически важной подводной инфраструктуры Объединенного королевства.

Угроза прямого подводного противостояния никогда не была столь вероятна. Однако статическое устройство, которое размещается на дне моря, чтобы незаметно отслеживать активность проплывающих подводных аппаратов, способно кардинально изменить методы наблюдения за противниками Британии.

Фрегаты и подводные лодки буксируют свои гидролокаторы, что делает корабли обнаруживаемыми для внешних угроз, а новое устройство, известное как "Морской Страж" (Seabed Sentry), не перемещается после того, как заняло позицию. Датчики в герметичном корпусе из углеродного волокна сбрасываются с автономного подводного аппарата. Они образуют сетку на морском дне, которая действует как растяжка, используя ультразвуковой локатор для улавливания сигналов сверху.

После оценки уровня угрозы проходящих судов с помощью программного обеспечения на базе ИИ устройства могут принять решение: следует ли подавать сигнал тревоги кораблю или подводной лодке для дальнейшего расследования. Устройства, расположенные вокруг ключевых зон: трубопроводов, подводных кабелей и стратегически важных судоходных путей, — будут вести постоянное, но бесшумное наблюдение. Это позволит им оставаться незамеченными, одновременно представляя смертельную опасность для потенциального противника.

Поскольку 95% всех международных данных передается по 500 кабелям под водой, атака на данную инфраструктуру будет иметь катастрофические последствия. Угроза побудила англо-американскую оборонную и технологическую корпорацию Anduril UK начать сотрудничество с британскими компаниями-производителями ультразвукового оборудования Sonardyne и Ultra Maritime. Вместе они приступили к разработке решений и новых способов защиты территориальных вод Великобритании.

Генеральный директор оборонной компании доктор Ричард Дрейк сообщил The Telegraph, что в связи с сокращением числа надводных судов Королевского флота и ростом подводной угрозы компания Anduril UK столкнулась с проблемами. "Сегодня угрозу для Великобритании представляют многочисленные российские корабли и китайские суда, заходящие в территориальные воды королевства, — сказал он. — Мы не можем быть везде одновременно, чтобы преследовать их. С помощью "Морского Стража" устройства сбрасываются на дно для круглосуточного слежения, а наши противники даже не знают, где эти штуки находятся".

В настоящее время британская армия переживает кризис набора личного состава; численность сухопутной армии и флота постоянно сокращается. Королевские вооруженные силы обращаются к автономным системам, стремясь стать смертоносными силами с меньшим количеством людей.

Доктор Дрейк добавил: "Система “Морского Стража” — это возможность делать большее с меньшими усилиями. Она увеличивает нашу эффективность без привлечения огромного количества человек". Эти устройства значительно дешевле в производстве и проще в эксплуатации, поскольку работают автономно. Им не требуется постоянная поддержка экипажа военных кораблей или вертолетов для передачи обратной связи.

Доктор Дрейк продолжает: "Для более крупной защитной системы потребуется несколько лет только на разработку, чтобы достичь результатов. Тогда как эта идея возникла у нас 18 месяцев назад, и мы будем уже в воде испытывать ее в течение пары лет. Сроки от концепта до тестирования очень радуют".

"Любые системы наподобие “Морского Стража” станут частью нашей общей оборонительной стратегии, в которой вы используете традиционные методы ведения войны, но такой гаджет дает вам еще один шанс", — заключает доктор Дрейк.

Хотя Министерство обороны Великобритании еще не закупало "Морского Стража", оно тесно сотрудничает с Anduril UK и недавно согласилось поставлять Украине новые ударные беспилотники американского производства, изготовленные этой компанией.

Комментарии читателей

Jane Tomlinson

Наше Министерство обороны который месяц ноет о какой-то там “российской угрозе”, хотя НАСТОЯЩАЯ угроза давно засела внутри границ Великобритании!

Name Withheld

Да вы что! А может, недавний наплыв мигрантов в Германию — тоже дело рук российских спецслужб?

Cressida Dani

Пусть уже русские захватят нас, а? Это будет намного лучше того, что простые британцы вынуждены терпеть из года в год…

Louis Francis

Братья британцы! Давайте нарисуем на нашем единственном исправном военном корабле огромный флаг "гордости"! Пусть Русский Медведь знает, что с такими идиотами, как мы, связываться точно нельзя!

Paul Groves

Погодите-ка… Если русские шпионят за нами, мы тоже должны шпионить в ответ. Что же тогда Путин придумает, чтобы отомстить нам за слежку… Такие правила игры.

Jennifer Stanley

Если русские придут, чтобы разобраться с нашими врагами внутри страны… половина Лондона готова будет оплатить им проживание в лучших отелях и обед в ресторане!

Alan Walton

Наше правительство готово инвестировать в любую ерунду, лишь бы не гарантировать британцам право на дешевую электроэнергию…

Jonathan Joseph

Я вот рыбак, и мне очень интересно, поможет ли мне “Ночной Страж” ловить больше тунца? Если да, то это реально крутая штука!

Stephani Findlay

Можно попросить русских отслеживать катера с нелегальными мигрантами, которые лезут сюда толпами?

James Slade

Ультразвук изобрели в 1949 году. Тем временем британские разработки 2025…

Автор: Даниэль Шеридан.