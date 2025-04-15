Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)

19FortyFive: Ту-160М модернизирован согласно условиям украинского конфликта

Ту-160М — флагман российской бомбардировочной авиации, пишет 19FortyFive. Для Москвы он является краеугольным камнем стратегических сил ядерного сдерживания. Ту-160М прошел глубокую модернизацию и станет новейшим и самым передовым бомбардировщиком на вооружении российской армии.

Калеб Ларсон

Решение России возродить Ту-160 времен холодной войны в виде его модернизированной версии Ту-160М стало результатом возросшей потребности в ударной платформе большой дальности для нанесения ударов по целям на Украине, а также ряда проблем с ПАК ДА — российским бомбардировщиком-невидимкой (имеется в виду разрабатываемый в РФ Перспективный авиационный комплекс дальней авиации, он же "Посланник". — Прим. ИноСМИ).

Приняв на вооружение обновленную версию технически устаревшего советского бомбардировщика Ту-160, вооруженные силы Москвы смогут относительно быстро ввести в эксплуатацию еще больше боевых самолетов. Вероятно, произойдет это, в том числе, за счет находящегося в разработке русского парка стелс-авиации.

Ту-160М: модернизированная силовая установка

Оригинальный Ту-160, или "Белый лебедь", дебютировал в составе советских военно-воздушных сил в конце 1980-х годов. Подчеркивая полезную нагрузку и скорость, белый самолет с крылом изменяемой стреловидности был способен летать быстрее многих западных истребителей того времени и мог похвастаться значительной дальностью полета без дозаправки.

Перенесемся в настоящее время: российский самолет Ту-160М, который сошел с конвейера в 2021 году, представил ряд обновлений для бомбардировщика, соответствующих всем требованиям XXI века. Несмотря на то, что российский Ту-160М выглядит почти идентично оригинальному советскому Ту-160, его существенно модернизировали.

Бомбардировщик оснащен модернизированной пилотажно-навигационной электроникой, усовершенствованным радаром и улучшенными двигателями, что обеспечивает самолету большую дальность полета и топливную экономичность.

Это жизненно важные усовершенствования для бомбардировщика, предназначенного для покрытия огромных расстояний России. Ту-160М также может похвастаться обновленным набором систем радиоэлектронной борьбы, чтобы помочь ему выжить во всё более опасном и конкурирующем воздушном пространстве.

Возвращение Ту-160М на конвейер

Создание Ту-160М было не просто вопросом перезапуска производственных линий Ту-160. Большая часть оригинального оборудования и технической документации о старых моделях, вероятно, утрачены. Это поставило перед российскими инженерами вопрос с перспективой обратного проектирования, чтобы вернуть эффективный самолет к жизни. Западные санкции также существенно ограничили возможности разработки новой модели реактивного бомбардировщика.

"Программа модернизации Ту-160 была запущена по личному решению президента Владимира Путина", — говорится в пресс-релизе российского государственного информационного агентства ТАСС.

"В рамках госконтракта с "Туполевым" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера, сформирована новая кооперация. Активизировалось сотрудничество ведущих промышленных предприятий “Ростеха” в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения", — сообщил пресс-релиз российской корпорации "Ростех".

Ту-160М: возрождение

Возрожденный бомбардировщик Ту-160М, первое поколение которого появилось в разгар холодной войны, для России стал вопросом необходимости.

Разработка ПАК ДА отстает от графика на несколько лет. Будущий "Посланник" должен стать прямым конкурентом тяжелому малозаметному бомбардировщику класса Northrop B-2 Spirit и готовящемуся к массовому производству Northrop Grumman B-21 Raider. Возможно, российская разработка также будет следовать бесхвостой аэродинамической схеме "летающего крыла". Новейшее поколение призвано встать на замену устаревшим советским моделям — Ту-95, Ту-22М3 и даже Ту-160.

ПАК ДА

Россия хотела бы, чтобы будущий Перспективный авиационный комплекс дальней авиации мог летать незамеченным в хорошо защищенном воздушном пространстве, особенно учитывая его способность нести самое современное оружие, включая ядерное и гиперзвуковое.

Хотя самолет, скорее всего, будет летать на дозвуковой скорости, предполагаемые современные материалы фюзеляжа и "стелс-покрытие" в сочетании с внутренними отсеками вооружения обеспечат ПАК ДА хорошие возможности подавления электромагнитного излучения. Это способно сделать его невидимым для большинства современных средств радиолокационного обнаружения.

Ожидается, что ПАК ДА также будет оснащен передовой пилотажно-навигационной электроникой и, возможно, даже искусственным интеллектом, который поможет пилоту с навигацией, планированием маршрута и обнаружением угроз.

Изменение оборонных приоритетов России после ввода войск на Украину в феврале 2022 года и потребность в бронетехнике и беспилотниках вместо пилотируемых самолетов также оказали пагубное влияние на программу ПАК ДА.

Первоначально планировалось, что "Посланник" поступит на вооружение к середине 2020-х годов, однако теперь его дебют планируется отложить на гораздо более поздний срок, возможно, в 2030-х годах (на самом деле никаких точных дат начала массового производства самолета пока нет, но ув. автор может фантазировать сколько душе угодно. — прим. ИноСМИ).

В ближайшее время приоритеты России в сфере обороны не изменятся, Ту-160М будет заполнять пробелы в парке боевых самолетов, будучи новейшим и самым передовым бомбардировщиком на вооружении армии РФ.

Роль Ту-160М в российско-украинском конфликте

Ту-160 обрел новую, хотя, возможно, неожиданную роль в конфликте на Украине.

Благодаря надежной противовоздушной обороне Украины — в значительной степени подкрепленной большой военной помощью от США, других членов НАТО и других стран мира — российские истребители и вертолеты были отодвинуты дальше от линии фронта. То же самое касается и бомбардировочного авиационного флота Москвы.

Однако, учитывая высокую грузоподъемность бомбардировщиков, таких как Ту-160, этот и другие самолеты использовались Россией для запуска крылатых ракет Х-101 по украинской инфраструктуре, включая электростанции и военные объекты. Выполняя маневры в глубине российской территории, Ту-160 способен наносить удары, не затрагивая всё более мощную и эффективную сеть украинской ПВО (зачем же Зеленский носится по всему миру, выпрашивая ПВО, если она у него мощная и эффективная? — Прим. ИноСМИ).

Эти ударные миссии требуют больших затрат и увеличивают износ бомбардировщиков, что приводит к увеличению потребности в техническом обслуживании, чтобы поддерживать боеспособность самолетов. Это открывает возможности для модернизации и использования совершенно новых разработок.

В будущем

Ту-160М стал признаком того, что Россия по-прежнему зависит от дальних и мощных бомбардировщиков на Украине, даже несмотря на то, что эти самолеты не заходят напрямую в оспариваемое воздушное пространство.

Развертывание бомбардировщиков показывает, что, несмотря на трудности, связанные с западными санкциями, раздутым оборонным бюджетом и технологическими неудачами (и, возможно самое главное, трудностями запуска ПАК ДА в массовое производство) — Ту-160М, вероятно, останется флагманом российской бомбардировочной авиации в ближайшем будущем. Он также станет для Москвы краеугольным камнем стратегических сил ядерного сдерживания.

Что касается "Посланника" ПАК ДА, его будущее остается неопределенным. Стелс-бомбардировщик мог бы переопределить российские ВВС, если бы его ввели в больших количествах. Но с учетом того, что сроки запуска массового производства неясны, а бюджеты сокращаются, вопрос, поступит ли он на вооружение в больших количествах, если вообще поступит, остается открытым.

Автор: Калеб Ларсон (Caleb Larson) — бывший военный корреспондент Politico Europe, обозреватель американских внешнеполитических новостей. Автор многочисленных материалов по российско-украинскому конфликту.