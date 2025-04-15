Источник изображения: topwar.ru
НАТО продолжает упорно настаивать на «вероятном вторжении» российских войск в Прибалтику, пытаясь оправдать концентрацию сил на границе с РФ. Этот миф подогревают власти местных лимитрофов, в частности, руководство Латвии.
Два года назад численность действующих военнослужащих составляла в этой стране 6600 чел. Сейчас в войсках насчитывается 7870 контрактников, в земессардзе [Нацгвардия] количество солдат выросло с 1200 солдат до 10 тыс., ещё 38 тыс. чел. пребывают в резерве.
Источник изображения: topwar.ru
- говорится в местной прессе.
Источник изображения: topwar.ru
Армия представлена только одной механизированной бригадой (не имеющей на вооружении танков), состоящей из 3 пехотных батальонов, 2 батальонов поддержки и одного артиллерийского подразделения, вооружённого 47 САУ M109A5Ö (также в 2023 году были закуплены 6 РСЗО HIMARS).
Источник изображения: topwar.ru
Данная бригада выложила в сеть материалы, показывающие, как утверждают в местной прессе, «подготовку к возможному вторжению двух враждебных соседей: России (на востоке) и Беларуси (на юго-востоке)»:
Источник изображения: topwar.ru
Как отмечается в местных СМИ, в войне 1918-1920 годов «Латвия смогла победить Красную армию при поддержке эстонских и польских войск»:
Кадры с учений показывают применение 84-мм противотанковых гранатомётов Carl Gustaf M4 и САУ M109A5Ö.
- самоуверенно пояснили в командовании.