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Военное обозрение

«Встретим Россию огнём и сталью»: Латвия показала учения по отражению «вторжения»

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Источник изображения: topwar.ru

НАТО продолжает упорно настаивать на «вероятном вторжении» российских войск в Прибалтику, пытаясь оправдать концентрацию сил на границе с РФ. Этот миф подогревают власти местных лимитрофов, в частности, руководство Латвии.

Два года назад численность действующих военнослужащих составляла в этой стране 6600 чел. Сейчас в войсках насчитывается 7870 контрактников, в земессардзе [Нацгвардия] количество солдат выросло с 1200 солдат до 10 тыс., ещё 38 тыс. чел. пребывают в резерве.

Источник изображения: topwar.ru

Причина такого увеличения военной мощи очевидна. Латвия является одной из стран, которым Россия угрожала с начала украинского конфликта, и латвийцы серьёзно отнеслись к своей обороне

- говорится в местной прессе.

Источник изображения: topwar.ru

Армия представлена только одной механизированной бригадой (не имеющей на вооружении танков), состоящей из 3 пехотных батальонов, 2 батальонов поддержки и одного артиллерийского подразделения, вооружённого 47 САУ M109A5Ö (также в 2023 году были закуплены 6 РСЗО HIMARS).

Источник изображения: topwar.ru

Данная бригада выложила в сеть материалы, показывающие, как утверждают в местной прессе, «подготовку к возможному вторжению двух враждебных соседей: России (на востоке) и Беларуси (на юго-востоке)»:

Латыши готовятся встретить их огнём и сталью.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается в местных СМИ, в войне 1918-1920 годов «Латвия смогла победить Красную армию при поддержке эстонских и польских войск»:

Сегодня у нас более мощные силы и больше союзников, чтобы противостоять российскому вторжению, которое НАТО сочло бы актом войны.

Кадры с учений показывают применение 84-мм противотанковых гранатомётов Carl Gustaf M4 и САУ M109A5Ö.

Сегодня это железный кулак латвийской армии в борьбе с иностранной агрессией

- самоуверенно пояснили в командовании.

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Страны
Белоруссия
Латвия
Россия
Продукция
Carl Gustaf M4
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