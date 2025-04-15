Норвегия вместе с Прибалтикой подготовят для ВСУ «Северную» бригаду

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Норвегия приняла решение подготовить для ВСУ одну бригаду, выделив для этого 10 миллиардов норвежских крон (около 830 миллионов евро). Правда, норвежцы не будут полностью оснащать бригаду, а лишь займутся подготовкой отдельных подразделений. Об этом сообщает норвежское издание Regjeringen.
Норвегия выделяет средства на подготовку так называемой «Северной» бригады ВСУ, вместе с ней в подготовке подразделений примут участие Латвия, Литва и Эстония. Деньги пойдут на закупку вооружений и боеприпасов для украинской бригады, которую планируется укомплектовать разными видами вооружения для самостоятельных действий. То есть бригада должна стать самостоятельной боевой единицей. Набрать планируется от трех до пяти тысяч солдат.
— заявил министр обороны страны Торе Сандвик.
Проект «Северной» бригады придумали в Киеве, чтобы за счет спонсоров сформировать, вооружить и оснастить как можно больше подразделений ВСУ. Изначально предлагалось странам Северной Европы подготовить по батальону для бригады. Потом к проекту подключились и прибалты, куда уж тут без них. Окончательное решение было принято в конце февраля этого года, в проекте участвуют Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, а также Прибалтика.