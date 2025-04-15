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Военное обозрение

Норвегия вместе с Прибалтикой подготовят для ВСУ «Северную» бригаду

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Источник изображения: topwar.ru

Норвегия приняла решение подготовить для ВСУ одну бригаду, выделив для этого 10 миллиардов норвежских крон (около 830 миллионов евро). Правда, норвежцы не будут полностью оснащать бригаду, а лишь займутся подготовкой отдельных подразделений. Об этом сообщает норвежское издание Regjeringen.

Норвегия выделяет средства на подготовку так называемой «Северной» бригады ВСУ, вместе с ней в подготовке подразделений примут участие Латвия, Литва и Эстония. Деньги пойдут на закупку вооружений и боеприпасов для украинской бригады, которую планируется укомплектовать разными видами вооружения для самостоятельных действий. То есть бригада должна стать самостоятельной боевой единицей. Набрать планируется от трех до пяти тысяч солдат.

Наш вклад — это как материальные средства нашей обороны, так и приобретение боеприпасов и материальных средств от украинской и международной промышленности. Не в последнюю очередь мы будем помогать учебе. Под руководством Норвегии страны Северной Европы и Балтии тесно сотрудничают с украинскими властями для того, чтобы тренировки и оснащение максимально отвечали украинским потребностям,

— заявил министр обороны страны Торе Сандвик.

Проект «Северной» бригады придумали в Киеве, чтобы за счет спонсоров сформировать, вооружить и оснастить как можно больше подразделений ВСУ. Изначально предлагалось странам Северной Европы подготовить по батальону для бригады. Потом к проекту подключились и прибалты, куда уж тут без них. Окончательное решение было принято в конце февраля этого года, в проекте участвуют Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, а также Прибалтика.

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