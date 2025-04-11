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ЕС хочет стать «ИИ-континентом»

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Флаги Евросоюза. Архивное фото
Флаги Евросоюза. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Евросоюз представил новый стратегический документ — AI Continent Action Plan, направленный на укрепление позиций Европы в глобальной гонке искусственного интеллекта.

План предусматривает развитие инфраструктуры, поддержку местных проектов и возможное смягчение регуляторных требований, чтобы устранить барьеры для инноваций.

Согласно документу, Еврокомиссия намерена запустить сеть гигафабрик и лабораторий, где стартапы и разработчики смогут получить доступ к современному оборудованию и качественным датасетам для обучения ИИ-моделей. Также создадут отдельный орган, который поможет компаниям соблюдать требования европейского Закона об ИИ и упростит правоприменение. Подобные инициативы ранее уже озвучивались в Великобритании.

Новый курс стал ответом на критику со стороны местных разработчиков и технологических компаний, которые считают действующее регулирование чрезмерно жёстким. В частности, европейский Закон об ИИ регулирует работу технологий в зависимости от уровня рисков и распространяется как на местные, так и на зарубежные системы, включая продукты OpenAI и французский стартап Mistral. Этот подход вызвал недовольство не только внутри ЕС, но и в США.

Эксперты, опрошенные CNBC, считают, что ослабление регуляторного давления может сделать Европу более привлекательной площадкой для ИИ-разработок и снизить правовую неопределённость, сдерживающую внедрение технологий. Новый план может стимулировать рост отрасли и повысить конкурентоспособность Европы на фоне давления со стороны США и Китая.

Игорь Савкин

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
США
Продукция
Мистраль (Mistral)
Проекты
AI
Евросоюз
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