Войти
Техкульт

У российского внедорожника Visuva обновили дизайн

562
0
0

У внедорожника Visuva обновили дизайн

Красноярские специалисты, которые занимаются разработкой отечественного внедорожника Visuva S2, объявили об обновлении дизайна грядущей новинки. Изменения были внесены после проведения испытаний в реальных условиях эксплуатации.

В частности, в целях улучшения проходимости у Visuva S2 были заметно обновлены бамперы, благодаря чему угол въезда теперь составляет 38 градусов, а съезда — 37 градусов. При этом ход подвески может достигать 300 мм, что обеспечивает комфортное передвижение по бездорожью.

У внедорожника Visuva обновили дизайн

Капот, крыша и борта Visuva S2 обзавелись дополнительными воздухозаборниками, а защиту кузова от камней, грязи и различных повреждений обеспечивает применение полиуретановых элементов. В техническом плане изменений нет — это двигатель V8 объемом 4,3 литра, выдающий 280 л.с. и 440 Н⋅м, дополненный классической шестиступенчатой АКПП и системой полного привода.

У внедорожника Visuva обновили дизайн

Также сообщается, что внедорожник Visuva S2 будет выпускаться ограниченной серией по 15 единиц ежегодно. Сроки начала серийного производства пока не названы, но ранее говорилось о том, что оно стартует в 2025 году.

Макс Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 19:11
  • 51
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 11.04 18:51
  • 1
Посол РФ назвал воровством заявление Трюдо о конфискации российского Ан-124
  • 11.04 13:32
  • 8380
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 23:44
  • 0
О состоянии ВТА России, в связи с темой о новом поколении бронетехники.
  • 10.04 18:33
  • 2
Ответ на "В США рассказали о бесполезности «Адмирала Кузнецова»"
  • 10.04 01:23
  • 1
Глава Пентагона Пит Хегсет: США вернут Панамский канал, выведя из-под влияния Китая
  • 09.04 19:26
  • 1
В «Ростехе» рассказали об эффекте поражения от долгоживущей ударной волны
  • 09.04 19:10
  • 2
Белоусов: в каждой группировке налажено производство наземных роботов
  • 09.04 17:47
  • 36
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.04 13:47
  • 1
ВВС Узбекистана могут стать вторым оператором многоцелевых истребителей 5-го поколения J-35A
  • 09.04 07:49
  • 1
В России создан прототип компьютера, работающего со "скоростью света"
  • 09.04 07:24
  • 1
Крылатая ракета Х-69 в зоне СВО: китайская оценка
  • 09.04 05:23
  • 4
И еще раз по поводу БМП и "рекомендаций" - раз статья на эту тему появилась снова.
  • 08.04 22:18
  • 2
Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв
  • 08.04 17:08
  • 3
Французская армия начинает копировать военный опыт России