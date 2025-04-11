У российского внедорожника Visuva обновили дизайн

У внедорожника Visuva обновили дизайн

Красноярские специалисты, которые занимаются разработкой отечественного внедорожника Visuva S2, объявили об обновлении дизайна грядущей новинки. Изменения были внесены после проведения испытаний в реальных условиях эксплуатации.

В частности, в целях улучшения проходимости у Visuva S2 были заметно обновлены бамперы, благодаря чему угол въезда теперь составляет 38 градусов, а съезда — 37 градусов. При этом ход подвески может достигать 300 мм, что обеспечивает комфортное передвижение по бездорожью.

У внедорожника Visuva обновили дизайн

Капот, крыша и борта Visuva S2 обзавелись дополнительными воздухозаборниками, а защиту кузова от камней, грязи и различных повреждений обеспечивает применение полиуретановых элементов. В техническом плане изменений нет — это двигатель V8 объемом 4,3 литра, выдающий 280 л.с. и 440 Н⋅м, дополненный классической шестиступенчатой АКПП и системой полного привода.

У внедорожника Visuva обновили дизайн

Также сообщается, что внедорожник Visuva S2 будет выпускаться ограниченной серией по 15 единиц ежегодно. Сроки начала серийного производства пока не названы, но ранее говорилось о том, что оно стартует в 2025 году.

Макс Антонов