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Ростех

Ростех участвует в подготовке нового кадрового резерва для ОПК

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Ростех
Ростех.
Источник изображения: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Слушатели программы подготовки познакомятся с передовыми производственными площадками Корпорации и приобретут навыки управления

Ростех принимает участие в шестом наборе Федерального кадрового резерва руководящего состава оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Слушатели программы подготовки познакомятся с передовыми производственными площадками Корпорации и приобретут практические навыки управления на ведущих предприятиях отрасли.

Программа подготовки для отбора перспективных специалистов, обладающих высоким потенциалом профессионального роста, рассчитана на восемь месяцев. С апреля по ноябрь участники изучают образовательные модули, посещая лекции и конференции по актуальным вопросам оборонной промышленности, диверсификации и цифровизации производства, управлению финансами, а также разработке стратегий развития кадрового потенциала предприятий.

«Программа дает возможности кадрового роста для перспективных сотрудников, а также помогает в подготовке и конкурсном отборе профессиональных управленцев-производственников. Мы видим, что результативность программы очень высока. За четыре года 20 участников от организаций Корпорации, вошедшие в кадровый резерв, назначены на целевые руководящие должности», — отметил член Бюро Союза машиностроителей России, заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев.

Академия Ростеха, участвующая в проекте с момента его запуска, помимо реализации ряда образовательных модулей, также организует для участников программы посещение ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса. В этом году среди них — Ставропольский радиозавод «Сигнал», Омский завод транспортного машиностроения, Завод имени Серго в Казани. Ранее промышленные экскурсии были организованы на Казанский вертолетный завод и производственные площадки Конструкторского бюро приборостроения (КБП) в Туле.

Корпорация ежегодно актуализирует программы подготовки с учетом обратной связи от организаций, сотрудники которых прошли обучение. Совместно с Академией Ростеха формируются предложения по развитию ключевых навыков руководящего состава для реализации приоритетов организаций Корпорации.

Во время учебы участники разрабатывают проекты, которые впоследствии реализуются уже на практике в рамках реальных производственных задач с учетом полученных знаний и навыков. В результате, например, в холдинге «Швабе» разработаны методики внедрения аддитивных технологий в производство форм для литья опытных и мелкосерийных деталей без изготовления специальной оснастки. В одном из холдингов Ростеха реализованы методики повышения эффективности производства без затрат за счет устранения потерь и оптимизации внутренних ресурсов.

Решение о формировании федерального кадрового резерва на ежегодной основе было принято в 2019 году коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.

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