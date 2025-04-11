Войти
Lenta.ru

Франция испытает альтернативу HIMARS в 2026 году

431
0
0
Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters
Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters.

Defense News: Франция испытает новую РСЗО собственного производства в 2026 году

Франция планирует провести испытания реактивной системы залпового огня (РСЗО) собственного производства, которая станет альтернативой американской РСЗО HIMARS, в 2026 году. Об этом сообщает Defense News.

Главное управление вооружений Министерства вооруженных сил Франции (Direction générale de l'armement, DGA) намерено определить технические решения, которые позволят провести демонстрационные стрельбы через год. DGA работает с компаниями Thales и ArianeGroup, а также консорциумом Safran и MBDA над созданием нового тактического комплекса с дальностью 150 километров.

В публикации подчеркивается, что у Парижа заканчивается время для замены РСЗО Lance-Roquettes Unitaire (LRU). Срок службы оставшихся у французской армии девяти установок истекает в 2027 году.

Отмечается, что военное руководство Парижа настаивает на создании собственной системы вместо закупки иностранного вооружения. При этом существует вероятность приобретения оружия за рубежом, если разработка новой РСЗО затянется. Военные хотят получить минимум 13 новых РСЗО к 2030 году.

В сентябре 2024 года стало известно, что российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты РСЗО HIMARS. В их распоряжении оказалась система управления стабилизаторами ракеты и ее электроника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Франция
Продукция
HIMARS
Компании
Leonardo
MBDA
Safran
Thales
Проекты
Ariane РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 19:11
  • 51
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 11.04 18:51
  • 1
Посол РФ назвал воровством заявление Трюдо о конфискации российского Ан-124
  • 11.04 13:32
  • 8380
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 23:44
  • 0
О состоянии ВТА России, в связи с темой о новом поколении бронетехники.
  • 10.04 18:33
  • 2
Ответ на "В США рассказали о бесполезности «Адмирала Кузнецова»"
  • 10.04 01:23
  • 1
Глава Пентагона Пит Хегсет: США вернут Панамский канал, выведя из-под влияния Китая
  • 09.04 19:26
  • 1
В «Ростехе» рассказали об эффекте поражения от долгоживущей ударной волны
  • 09.04 19:10
  • 2
Белоусов: в каждой группировке налажено производство наземных роботов
  • 09.04 17:47
  • 36
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.04 13:47
  • 1
ВВС Узбекистана могут стать вторым оператором многоцелевых истребителей 5-го поколения J-35A
  • 09.04 07:49
  • 1
В России создан прототип компьютера, работающего со "скоростью света"
  • 09.04 07:24
  • 1
Крылатая ракета Х-69 в зоне СВО: китайская оценка
  • 09.04 05:23
  • 4
И еще раз по поводу БМП и "рекомендаций" - раз статья на эту тему появилась снова.
  • 08.04 22:18
  • 2
Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв
  • 08.04 17:08
  • 3
Французская армия начинает копировать военный опыт России