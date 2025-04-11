Al Jazeera: политика США и сближение России и Китая ослабляют западную гегемонию

Глобальный процесс "девестернизации" стал вызовом для США и их союзников, пишет автор статьи для Al Jazeera. При этом, отмечает он, США парадоксальным образом сами ускоряют события — потому что протекционистская политика Трампа и его торговые войны фактически подрывают основы былого влияния Вашингтона.

Хасан Аурид (حسن أوريد)

Я не знаю, выражает ли термин "девестернизация" то, что в английском языке называется "de-westernization", — глобальная тенденция, цель которой — положить конец гегемонии Запада во имя формирования многополярного мира, порвав с политической и экономической односторонностью, характеризовавшей международные отношения на протяжении более трех десятилетий. Другими словами, она оспаривает гегемонию Соединенных Штатов и призывает к созданию альтернативных финансовых институтов, отличных от тех, что находятся под контролем Запада, таких как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк.

В частности, она предлагает лишить доллар статуса единственной валюты для торговых расчетов и признает появление "новых полюсов": расширившейся группы БРИКС (уже не ограничивающейся пятью странами-основателями), государств Глобального Юга, "Большой двадцатки" (G20), а также таких мировых держав, как Китай, Россия и Индия. Эта тенденция также способствует усилению роли ООН и укреплению международного права.

Они стремятся не только покончить с западной гегемонией в международных делах и экономике, но и подвергают сомнению сами западные ценности. По их мнению, права человека применяются избирательно, демократия переживает кризис, а либерализм подрывает традиционные устои: разрушает социальную солидарность, угрожает институту семьи, усиливает власть олигархов и разжигает ксенофобию, что создает угрозу мирному сосуществованию в западных обществах.

Последние два события, усиливающие тенденцию девестернизации, обернутся серьезными геополитическими последствиями, причем негативными для Запада.

Первое: визит министра иностранных дел Китая Ван И в Россию и его встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым, результатом которой стало сближение взглядов по вопросам многополярного мира.

Он прошел в рамках подготовки к визиту председателя КНР в Россию по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Второе: решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины для ряда стран, что фактически подрывает глобализацию. "Троянским конем" стали Соединенные Штаты, где глобализация является синонимом американизации.

Новый подход, принятый президентом США, подрывает глобализацию и укрепляет так называемое "разъединение". Другими словами, золотое правило глобализации — "победитель/победитель" — пошатнулось. У победителя теперь нет равного по силам соперника, и это приводит к тому, что экономисты называют правилом "проигравший/проигравший".

Решение Трампа повысить тарифы спровоцировало ответные меры Китая, который ввел повышенные пошлины на американские товары. Это лишает США ценных материалов, необходимых для производства цифровых чипов, что, в свою очередь, ввергает мир в новые торговые войны.

Многие международные наблюдатели сходятся во мнении, что смягчение риторики президента США Дональда Трампа в отношении России при одновременной жесткости к президенту Украины направлено на раскол между Москвой и Пекином (то, что в официальном дискурсе двух стран называется "дружбой без границ") и попытку привлечь Россию к Западу.

Если США хотят добиться в этом успеха, им придется пойти на уступки — признать права России на русскоязычные регионы Украины (в том числе Донбасс), о чем заявил представитель президента Трампа Стив Уиткофф.

В некотором смысле это напоминает сближение США и Китая во время президентства Ричарда Никсона, направленное на изоляцию Советского Союза.

Но неужели история повторяется? Откажется ли Путин от твердой преданности Китаю, крупных совместных проектов и амбициозных инициатив в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ради чего-то гипотетического с Соединенными Штатами, у которых за плечами куча нарушенных обещаний? Поверит ли президент Путин так называемой "Империи лжи" [Соединенные Штаты], которая нарушила свое обещание не расширять НАТО и поддержала то, что Москва называет "цветными революциями", то есть свержение режимов с помощью организованных демонстраций?

Предстоящий российско-китайский саммит, посвященный 80-й годовщине Победы над нацизмом, станет не просто праздничным моментом, но и важной вехой в определении курса нового мира за пределами западной гегемонии.

Самое смешное, что Соединенные Штаты, а точнее Трамп, являются теми, кто "убивает" гегемонию Запада, нарушая правила, если те больше не отвечают их интересам, тем самым усиливая недоверие в свой адрес.

Соединенные Штаты, которые были поборниками свободной торговли, теперь отказываются от нее ради протекционизма. Америка, являющаяся опорой и авангардом НАТО, подрывает альянс, ослабляя Европу — своего традиционного стратегического союзника.

Соединенные Штаты, утверждавшие, что победили Советский Союз не с помощью ядерных боеголовок, а с помощью свободы и рыночной системы, говорившие то же самое и о борьбе с терроризмом, являются теми, кто отказывается от ценностей ради сделок.

Соединенные Штаты, которые ранее поддерживали новый мировой порядок, основанный на уважении международного права и на отказе от насильственного изменения карты мира, теперь сами используют военную мощь, чтобы добиться своих целей.

Соединенные Штаты продемонстрировали свою силу в отношениях с Европой, которая без их "зонтика" осталась бы, как говорится, "горой с глинистым склоном" — экономическим гигантом, но военным карликом.

Вашингтон продемонстрировал свою власть на Ближнем Востоке, нейтрализовав международные и региональные державы, которые могли бы оспорить его роль в регионе.

Америка по-прежнему имеет преимущество перед Россией за счет своей экономической мощи, а также перед Китаем за счет своих военных союзов и военной мощи.

Но смогут ли Китай и Россия одержать победу в том, что американские стратеги называют "игрой в долгую"? Продолжит ли Европа доверять Америке после того, как президент и вице-президент США продемонстрировали пренебрежительное и даже презрительное отношение к ней? Даже на Ближнем Востоке исход игры все еще складывается не в пользу Соединенных Штатов.

Тот факт, что США ставят логику силы выше закона и отрицают международные обязательства, спровоцирует ответную реакцию. Российско-китайский саммит может ознаменовать начало перемен (не в пользу США) и иметь серьезные последствия на международной арене.

Стоит отметить, что протекционистская политика США влечет за собой высокие экономические издержки — как для национальной экономики, так и для доходов граждан. В будущем это может повлиять на выбор избирателей.

Американские избиратели имеют право высказать свое мнение о политике администрации Трампа, которая не соответствует их долгосрочным интересам. Трампизм, скорее всего, еще больше оттолкнет Европу и усилит внутренний кризис как на Западе, так и в самих Соединенных Штатах.