Замену научному судну "Михаил Сомов" предложили построить на "Адмиралтейских верфях"

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готова построить судно на замену научно-экспедиционному судну (НЭС) "Михаил Сомов" на предприятии "Адмиралтейские верфи". Об этом, как передает корреспондент Sudostroenie.info, сообщил в четверг, 10 апреля, в ходе конференции "Российское судостроение 2025" директор департамента продаж и контрактации ОСК Владимир Рачин.

По его словам, "Адмиралтейские верфи" накопили уже значительный опыт работы со структурами Росгидромета. Ранее на предприятии построили научно-экспедиционные суда "Академик Трёшников" и "Северный полюс". В настоящее время строится НЭС "Иван Фролов".

Судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи", Санкт-Петербург Центральный Военно-Морской Портал, Сергей Северин

Напомним, что в 2024 году, во время Петербургского международного экономического форума, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил о начале работ по проектированию нового судна для обеспечения полярных станций в Арктике на замену НЭC "Михаил Сомов". По его словам, завершить строительство судна планируется к 2029 году.

НЭС "Михаил Сомов" построено в 1975 году на Херсонском судостроительном заводе. В настоящее время судно эксплуатируется Северным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС, входит в Росгидромет).

XII Международная конференция "Российское судостроение 2025" проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 11 апреля.