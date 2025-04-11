План налёта: страны НАТО отработали борьбу с российской ПВО

В учениях Ramstein Flag 2025 на севере Европы задействовали более 90 самолетов

В Европе завершаются учения Ramstein Flag 2025. Хотя масштабные авиационные маневры и декларируются как оборонительные, тем не менее в ходе учений отрабатываются наступательные элементы, в частности, борьба с системой противовоздушной обороны противника, то есть по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, непосредственно направлены на противостояние с Россией. Это одни из самых крупных маневров воздушных сил стран НАТО, в которых задействовано более 90 самолетов. Впрочем, по мнению военных специалистов, такая авиагруппировка не представляет значительной угрозы и при необходимости будет остановлена силами ПВО РФ.

Цели учения НАТО Ramstein Flag 2025

10 апреля, ВВС НАТО в рамках маневров отрабатывали возможности поддержки сухопутных сил при чрезвычайной ситуации «в ходе обороны против вторгшегося противника в Северном море у побережья Нидерландов». В то же время немецкое агентство DPA пишет, что речь идет о «сценарии нападения России на территорию альянса».

До этого военнослужащие стран НАТО провели манёвры по отражению воздушных атак и ликвидации систем противовоздушной обороны условного противника.

Всего в маневрах задействовали 90 различных самолетов, а также вертолеты и беспилотники. Из них восемь истребителей Eurofighter направила Германия. Они действуют с 12 авиабаз при поддержке более чем 15 стран НАТО.

«Ключевыми целями учений является разработка стратегий по предотвращению проникновения противника, создание интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, применение гибких тактических решений в боевых условиях, обеспечение беспрепятственного обмена информацией между союзными государствами», — говорится в сообщении на сайте НАТО.

Учение — одно из самых крупных мероприятий военно-воздушного компонента, среди проводимых НАТО. При этом отмечается, что экипажи самолетов учитывают опыт СВО, который показал, насколько уязвима авиационная группировка в полноценном конфликте.

Учения Ramstein Flag 2025 начались 31 марта и завершатся 11 апреля.

Реакция России на НАТОвские учения

Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил североатлантического альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Но страны НАТО не оставляют усилий по милитаризации Европы, продолжая вынашивать конфронтационные планы в отношении России, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— В альянсе по-прежнему считают, что наша страна является долгосрочной угрозой и останется таковой даже после окончания украинского конфликта, — заключила Захарова.

Сейчас Европа пытается отвлечь население от внутренних проблем, искусственно создавая врага извне, считает экс-замминистра иностранных дел, заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— Внутренние проблемы у них колоссальные: от экономики до военной сферы, — отметил он в разговоре с «Известиями». — Причем будет все идти по нарастающей, в связи с последними действиями администрации Трампа — введением высоких пошлин. Кроме того, страны НАТО в военном отношении без американской поддержки не представляют из себя абсолютно ничего. Этими учениями они самоутверждаются, и сами себя пытаются убедить, что значат что-то в этом мире. Они также понимают, что нападение на Россию грозит полным уничтожением Европы, учитывая наши арсеналы

По его словам, американцы собираются ограничить свое военное присутствие в Европе, по крайней мере, об этом сейчас идут разговоры. По этой причине европейцы хотят создать что-то наподобие Объединенных европейских сил.

— Все это выглядит смехотворно. Пусть побряцают оружием, но они также должны понимать, что если каким-то образом заденут наши интересы или, не дай бог, будет какое-то нападение на наши корабли в Северном море, то ответ будет такой, что они вряд ли смогут после него оправиться. И никакая пятая статья НАТО работать не будет, потому что это будет их агрессия, — сказал Сергей Орджоникидзе.

Чем Россия может ответить на такую угрозу

Задачи по прорыву противовоздушной обороны, а отработка таковых озвучивалась, нельзя назвать оборонительными — это тренировка атакующих действий, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.

Заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов считает, что группировка из 90 самолетов — серьезная, но сейчас западные районы России насыщены ПВО, поэтому сбить самолет любого типа или отбить атаку — не будет для них неразрешимой проблемой.

— В Европе нас боятся, и мы отобьем их атаку — в этом не приходится сомневаться, — отметил он. — Причем, уверен, что, если сбить один-два самолета, они развернутся и уйдут на свои аэродромы отсиживаться под защитой своих ПВО. Понятно, что на учениях отыгрывают те или иные сценарии. Но сам их посыл о том, что мы хотим воевать и от нас надо так или иначе защищаться или даже нападать — ложен. Европа нам не нужна даром — это маленькая территория без ресурсов.

Вся наша противовоздушная оборона строилась и создавалась с учетом наличия в Европе самолетов такого класса, как F-35, F-18 Hornet, Eurofighter EF2000 и других, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— В наших Вооруженных силах есть система зональной противовоздушной обороны, которая обеспечивает ПВО территорий, объектов, зон — это С-400, есть и новейшая система С-500. Есть еще система С-300. В последних модификациях она вполне актуальна и может бороться с самолетами, в том числе пятого поколения, к которым относится F-35. Все наши западные военные округа прикрыты этими системами зональной противовоздушной обороны. Кроме этого, непосредственно объекты закрыты комплексами меньшей дальности действия, например, зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1». Он показал свою высокую эффективность в ходе специальной военной операции. Поэтому входит в систему ПВО всех крупных городов, объектов, военных баз и других важных объектов, — объяснил он.

Также на Балтике есть военные корабли, оснащенные зенитными ракетными комплексами, а кроме того войсковая противовоздушная оборона частей Западного военного округа, представленная комплексами «Бук» и «Тор», напомнил эксперт.

Богдан Степовой