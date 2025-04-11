Собранный из двух повреждённых в авариях самолётов F-35A ВВС США назвали «Франкенджетом»

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В США завершили работу по «приданию работоспособности» самолёту F-35A, который теперь, как пишут в американской прессе, войдёт в историю.

Речь идёт об истребителе 5-го поколения ВВС США, который был собран из деталей двух самолётов. Пресс-служба военно-воздушных сил США:

Самолёт полностью работоспособен. Это стало возможно после длительной кропотливой работы.

Ремонтно-восстановительные работы продолжались около двух с половиной лет.

Американская пресса пишет о том, что этот F-35A теперь называют «Франкенджетом», ассоциируя с таким небезызвестным персонажем как Франкенштейн.

Из материала американских СМИ:

В конце 2022 года в Объединённом программном офисе ВВС США по F-35 возникла идея «Франкенджета». Работая с 388-й группой технического обслуживания истребительного авиаполка и оборонным производителем Lockheed Martin, они попытались снять носовую часть с одного неисправного самолёта и установить её на другой. В ВВС США назвали это первой в своём роде и, казалось бы, невыполнимой задачей.

На тот момент из-за аварий два самолёта, которые участвовали в проекте, не соответствовали даже минимальным требованиям по возможной эксплуатации. Повреждения были слишком серьёзны. Тогда инженеры решили поэкспериментировать. Один из участников проекта, инженер Томас Барбер, заявил, что сама работа «ознаменовала новый уровень возможностей по ремонту истребителей 5-го поколения».

Ремонт на основе сборки одного самолёта из двух обошёлся в итоге в 11,7 млн долларов, что, как утверждается на 2,8 млн дешевле плановых финансовых параметров. При этом объёмы общей экономии для министерства ВВС США насчитали аж на 63 млн долларов.

На данный момент самолёт находится на авиабазе в штате Юта и, как сообщается, готов к боевому применению.