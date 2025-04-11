Новый глава NASA рассказал, каким он видит путь США к Луне и Марсу

Спекуляции о закрытии Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США проектов SLS+Orion и их замене на Starship оказались верными и неверными одновременно. План Джареда Айзекмана, руководителя агентства, выглядит странным гибридом сразу всех возможных американских космических программ. Пока не ясно, не помешает ли сочетание одновременной лунной и марсианской гонок успеху последней.

В 2024 году стало известно, что NASA возглавит необычный руководитель — Джаред Айзекман, миллиардер и командир первого в истории частного экипажа космического корабля, а также первый член частного космического экипажа, вышедший в открытый космос в скафандре. Тогда же в прессу просочились данные о том, что Айзекман против непроизводительной траты денег на ракету SLS и корабль Orion, которые NASA заказало для возвращения американских астронавтов на Луну. Программа стоила десятки миллиардов долларов, а каждый пуск корабля Orion на ракете SLS оценивают в 4,1 миллиарда долларов.

Кроме этого, Илон Маск ранее отметил, что «останавливаться на Луне» Соединенным Штатам не нужно. Куда рациональнее лететь к более интересной цели — Марсу. Из этих его слов, а также учитывая тесные связи бизнесмена с Джаредом Айзекманом, четыре раза летавшим в космос на кораблях SpaceX, многие в Штатах сделали вывод, что лунную программу страны свернут в пользу марсианской.

Теперь Айзекман выступил перед членами комитета по торговле, науке и транспорту сената США и ответил на их вопросы о будущем космической программы. Он заявил, что не планирует сворачивать проекты SLS и Orion прямо сейчас: это наиболее быстрый путь продолжить лунную программу, хотя в долгосрочной перспективе и не самый эффективный.

Члены комитета спросили, как администратор NASA планирует делить средства и силы агентства между лунной и марсианской программами. Айзекман сослался на усилия КНР в высадке человека на Луну к 2030 году и заявил, что США не могут позволить Китаю опередить их в этом десятилетии. Американских астронавтов, по его мнению, надо вернуть на Селену до того, как там высадятся китайцы.

Глава комитета, сенатор от республиканцев Тед Круз настаивал на важности не просто возвращения на Луну, но и создания базы — сперва на окололунной орбите, а потом и на поверхности естественного спутника. Айзекман дипломатично ушел от ответа на вопрос, планирует ли он окололунную станцию, которую NASA задумало много лет назад. В вопросе о долговременной базе на Луне он тоже был осторожен, отметив, что долгосрочным приоритетом агентства будет высадка астронавтов на Марсе.

Это заканчивает спекуляции в среде отраслевых наблюдателей о якобы сворачивании лунной программы «Артемида» в пользу экспедиции на Марс. Получается, новый руководитель NASA нацелен сделать американцев и первыми на Луне в 2020-х, и первыми на Марсе в 2030-х. Одновременно Айзекман не обозначил никаких крупных сокращений в структуре агентства, хотя ранее об их необходимости открыто говорили. У NASA десяток полевых центров в разных штатах США, что неплохо для наращивания числа рабочих мест, но избыточно с точки зрения задач, стоящих перед организацией.

Десять астронавтов, шесть из частных экипажей и четверо из будущих лунных экипажей NASA, присутствовали на заседании Источник изображения: NASA, Bill Ingalls

Множество полевых центров унаследованы организацией от эпохи фон Брауна, когда там самостоятельно проектировали корабли и ракеты. В наше время перспективные корабли и ракеты разрабатывает SpaceX, а проекты с родословной от NASA (SLS и Orion) бесперспективны. Судя по словам Айзекмана, их будут использовать лишь в ближайшие годы (2026-2027-е) для как можно более оперативного возвращения на Луну. Затем нужда в них отпадет в силу огромной цены и ограниченных возможностей.

Сенаторы-демократы на встрече с будущим главой агентства пытались выяснить степень скоординированности его планов с проектами SpaceX. Айзекман в ответ констатировал, что не обсуждал это с Маском. Однако он не ответил на вопрос, присутствовал ли Маск на его встрече с Трампом в момент назначения Айзекмана на новый пост.

Выступление оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, новый руководитель NASA действует как умелый политик, избегая конфликта с сенатом, откровенно лоббирующим дополнительные траты в космической отрасли. С другой — будет сложно выполнить одновременно крайне амбициозные планы по возвращению на Луну и подготовку к полету на Марс. Это довольно дорого, особенно без урезания откровенно неэффективных и при этом слишком дорогих программ SLS (за коррупционную составляющую ее давно прозвали Senate Launch System), Orion и множества полевых центров NASA.