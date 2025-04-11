Президент Франции Эммануэль Макрон выступает перед солдатами на авиабазе Люксей-Сен-Совер на северо-востоке Франции, 18 марта 2025 года.

Politico: Украина представила пожелания для "миротворческой" миссии стран ЕС

Украина требует отправить на ее территорию войска западных стран в качестве "гарантии безопасности", пишет Politico. Европейцы понимают, что без поддержки США такая миссия невозможна, а Вашингтон практически наверняка эту идею не одобрит.

Вероника Мелкозерова

Киев — Ключевые союзники Украины встречаются в четверг, чтобы обсудить подобности будущей миротворческой миссии в случае мирного соглашения с Россией.

Их возглавят министры обороны Франции Себастьян Лекорню и Великобритании Джон Хили, которые встретятся с коллегами так называемой “коалиции желающих”, куда вошли многие европейские страны, Канада и Австралия — но не США. Встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Начальники генеральных штабов Великобритании и Франции посетили Украину на прошлой неделе, а в начале этой проинформировали об этом визите своих коллег, сообщило Министерство вооруженных сил Франции.

Встречи помогают конкретизировать пожелания Киева насчет миротворческой миссии: чтó именно он считает решающим для предотвращения повторного нападения России, особенно с учетом того, что США и другие страны развеяли его надежды на приглашение в НАТО.

“Мы обсуждаем присутствие иностранных войск на суше, в небе и на море. Противовоздушную оборону, а также другие деликатные стратегические вопросы. Наши партнеры понимают, чтó нужно Украине. Есть некоторые чувствительные географические точки, где мы бы хотели подстраховаться”, — сообщил президент Украины Владимир Зеленский журналу Politico на пресс-конференции в Киеве в прошлую пятницу после встречи представителей украинского, французского и британского генштаба.

“Мы обсуждали не только количество войск, но и их мандат, а также вопросы инфраструктуры. Для меня важны сроки и понимание того, на каком этапе переговоров мы действительно сможем рассчитывать на контингент”, — сообщил Зеленский, добавив, что рассчитывает получить ясность в течение месяца.

Президент США Дональд Трамп давит как на Украину, так и на Россию с требованием прекратить боевые действия и прийти к мирному соглашению. Украина согласилась, однако Россия нарушила частичное прекращение огня, о котором сама же договаривалась в прошлом месяце (автор открыто лжет читателям: на самом деле Украина изначально не выполняет договоренности о приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры. – Прим. ИноСМИ). Пока что никаких последствий со стороны президента США не последовало.

Около дюжины стран изъявили желание присоединиться к коалиции и отправить на Украину войска, сообщил журналистам заместитель главы администрации Зеленского и его главный советник по обороне Павел Палиса.

“Также ведутся разговоры об участии стран Прибалтики и Северной Европы. В любом случае, это может быть реализовано посредством двусторонних соглашений с каждым членом коалиции”, — сказал Палиса.

Однако многие страны, включая Великобританию, не горят желанием отправлять своих солдат на Украину без какой бы то ни было американской поддержки, включая авиационную, логистику и разведку — однако при Трампе такая “подстраховка”, как говорят члены коалиции, маловероятна.

Со своей стороны, Россия назвала отправку любых союзных войск без мандата ООН неприемлемой.

Европейские союзники Украины спорят, будут ли силы достаточно большими, чтобы сдержать российское нападение. Однако в Киеве убеждены, что процесс идет полным ходом.

“Единственный вопрос в том, в каком формате это будет реализовано. Именно поэтому сейчас и ведутся обсуждения: есть наш исходный замысел, и есть представление наших партнеров на основе их возможностей. Согласовав все подробности, мы сможем перейти к более предметному разговору”, — заявил Палиса.

“Мы прекрасно понимаем, что для принятия таких решений необходимо синхронизировать военную и политическую составляющие. Лишь после этого мы сможем двигаться дальше”, — добавил Палиса.

В настоящее время Украина располагает одной из самых боеспособных и крупных армий в Европе, которая служит ее сильнейшей гарантией безопасности. Но из-за преград на пути в НАТО ей нужны союзные войска на местах для поддержания мира и сдерживания России. И в худшем случае, если Москва нападет, этим солдатам предстоит вести боевые действия.

“У Украины есть свое представление о развертывании таких сил, которые выступят гарантами безопасности. Все эти вопросы предстоит обсудить, согласовать и выверить как на политическом, так и на военном уровнях”, — заявил Палиса.

Украина также считает, что отправка западных войск должна сопровождаться обширным развертыванием противовоздушной обороны и других мер защиты, которые также помогут обеспечить безопасность украинцев.

“Например, если французская бригада займет определенный район, даже если она будет развернута с минимальной плотностью — например, три солдата на километр — ей все равно придется обеспечивать воздушное прикрытие. Это стандарт военного планирования”, — сказал Палиса. Бригада насчитывает от трех тысяч до пяти тысяч военнослужащих.

Это, в свою очередь, потребует дополнительных систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, более тесного взаимодействия с авиацией, защиты иностранных военно-морских сил, надежной логистики и так далее.

“Это сложный вопрос, который требует тщательного планирования с учетом множества факторов. Именно над этим сейчас и работают”, — сказал Палиса.

На следующий день после встречи “коалиции желающих” НАТО принимает Контактную группу по обороне Украины, созданную американцами для организации военной помощи осажденной стране. Председательствовать на ней будут Великобритания и Германия, а министр обороны США Пит Хегсет присоединится по видеосвязи.

Статья написана при участии Лауры Каяли из Парижа