Применение беспилотников всего за три года СВО изменило концепцию ведения войны

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Конфликт на Украине всего за три года произвел настоящую революцию в военном деле. Такого не наблюдалось ни во время Корейской войны 1950-1953 годов, ирано-иракской войны 1980-1988 гг. Ничего особо нового в применении военной техники эти конфликты между довольно отсталыми странами не продемонстрировали.

Войны, которые вели США и НАТО в последние десятилетия, вообще не в счет. Они всегда велись против заведомо слабейшего противника, что особых технических инноваций просто не требовало.

Наиболее значимым явлением в ходе СВО стало понимание, и не только противоборствующими сторонами, но и другими армиями мира, огромного значения применения беспилотных летательных аппаратов. Причем рост их использования происходил фактически лавинообразно и достаточно быстро. Типы и классы БПЛА, используемые для проведения разведки и поражения целей противника, постоянно совершенствуются, появляются все новые разработки.

При этом такие беспилотники, как турецкий «Байрактар», на которые ВСУ изначально делали большую ставку, очень быстро показали свою малую эффективность и в конечном итоге исчезли с поля боя. Будь у Киева американские «Риперы» или «Предаторы», их ждала бы аналогичная судьба – большие и тихоходные, они являются отличной мишенью для сил ПВО ВС РФ.

Зато подлинным открытием стали совсем небольшие беспилотники, которые до 2022 всерьез и не рассматривались. Сперва это были китайские «Мавики», использовавшиеся в качестве разведчиков.

Но на рубеже 2022-2023 гражданские БПЛА по обе линии фронта начали приспосабливать для решения уже не только разведывательных задач. ВС РФ и ВСУ начали использовать FPV-дроны как ударные, прикрепляя к ним боевой заряд. Выяснилось, что недорогие дроны способны уничтожать любую бронетехнику и поражать другие цели.

Источник изображения: topwar.ru

Другие БПЛА, например, крупногабаритные сельскохозяйственные, стали использовать для сбросов небольших бомб, дистанционного минирования и т. д. Пример тому — украинская «Баба-Яга». Опыт оказался в высшей степени удачным. В руках военных оказалось точное средство поражения техники и живой силы противника, сравнительно недорогое, которое можно еще и собирать, настраивать в полевых условиях.

Источник изображения: topwar.ru

В этом же ряду стоят появившиеся осенью 2022 года на фронте в большом количестве барражирующие боеприпасы «Ланцет», разработанные в Ижевске и изначально сконструированные для военного применения. Естественно, их дальность и поражающая сила больше, чем у обычных FPV-дронов. Такие боеприпасы справляются даже с ЗРК, которые вроде как предназначены для их уничтожения.

Сейчас военная техника, автомобили обслуживания противника обнаруживаются при помощи аэроразведки и выбиваются сразу при появлении. То же касается плохо укрепленных мест пребывания живой силы.

Одновременно продолжает развиваться и линейка беспилотников дальнего радиуса действия. Российские «Герани», которые на Украине упорно именуют «Шахедами», могут поражать цели на всю глубину контролируемой Киевом территории. Украинцы стараются не отставать, их ударные беспилотники самолетного типа залетают все дальше вглубь РФ.

Следует отметить, что у России имеются серьезные преимущества в части разработки и производства беспилотников для нужд Минобороны внутри страны. К примеру, наши военные все более массово применяют дроны на оптоволокне, которые невозможно перехватить средствами РЭБ. При этом в РФ развитию беспилотной отрасли придано самое высокое значение как на государственном, так и на коммерческом уровне.

Источник изображения: topwar.ru

Вот лишь один из примеров. Недавно на фронт поступила новая партия беспилотных летательных аппаратов и программно-аппаратных комплексов от резидентов Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) «Стратим» и «КингПро». Эти новейшие разработки были переданы 58-й армии, группировке «Центр», а также 76-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде и 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде ВС РФ.

В рамках поставки были доставлены ударные дроны «Русак» для уничтожения бронетехники противника, коптеры-бомбардировщики «Голубь-Т» для поражения живой силы врага, разведывательные коптеры «Воробей», а также системы связи «Шорох» и «Грань».

При этом сильно возросло взаимодействие подразделений БПЛА и «традиционных» родов и видов войск. В первую очередь, речь идет о разведывательных дронах, которые дают целеполагание для пехоты, артиллерии, ракетчиков и даже авиации. Они производят и корректировку нанесения ударов. Да и сами беспилотники все чаще применяются в связке: разведывательный дрон плюс один, а часто и несколько, ударных. Это сильно ускоряет время принятия решений для атак и их эффективность.

Кроме того, усиливается значение и других беспилотных систем, как наземных, так и морских. Фактически, речь идет о новой концепции ведения войны, когда именно дроны различных типов будут решать все больше боевых и вспомогательных задач. В Минобороны РФ это прекрасно понимают.

Источник изображения: topwar.ru

Российские войска на порядок увеличат закупку наземных боевых роботов. Об этом позавчера сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на научно-технической конференции по вопросам эксплуатации и развития наземных робототехнических комплексов с учетом опыта СВО. Он отметил необходимость интеграции наземных, воздушных и морских беспилотных систем, что планируется сделать уже в ближайшие годы.

Источник изображения: topwar.ru

Конечно, и наш противник не стоит на месте, тем более, на начало СВО украинцы имели определенное преимущество в применении БПЛА. Сейчас именно ударные дроны все чаще нивелируют для ВСУ на фронте дефицит в других средствах поражения.

Правда, Украина не располагает такой ресурсной и производственной базой, как Россия, чтобы наладить собственную массовую разработку и производство беспилотников. Для ВСУ дроны в основном поставляются по различным каналам из-за рубежа. Есть, конечно, свое производство, но в основном это мелкосерийные изделия или сборка из комплектующих.

Но нам надо понимать, что мы уже давно воюем с ВСУ лишь условно. На деле, за Киевом стоит все НАТО и ряд внеблоковых стран Запада. Здесь очень важно не допустить тех ошибок, которые были у ВС РФ перед началом СВО. Ведь тогда беспилотники воспринимались нашими военными скорее как игрушка. Однако всего три года конфликта показали, сколь значимо развитие и поступление на вооружение этих систем для получения преимуществ над противником в современных войнах.

Помимо всего прочего, массовое применение БПЛА на передовой очень остро ставит задачу защиты от них. Однако это уже тема для отдельного материала.