Захарова: РФ неизбежно ответит на участие Японии в снабжении Киева вооружениями

Меры Москвы "нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для нее областях", отметила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Россия примет неизбежные и жесткие ответные меры на любые шаги Японии по какому-либо участию в снабжении Киева вооружениями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с решением Токио присоединиться к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины.

"В связи с этим хотели бы предупредить, что любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков рассматриваются нами как однозначно враждебные, - подчеркнула дипломат. - В случае их реализации неизбежно последуют наши жесткие меры, которые нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для нее областях".