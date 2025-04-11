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ТАСС

Захарова: РФ неизбежно ответит на участие Японии в снабжении Киева вооружениями

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Меры Москвы "нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для нее областях", отметила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Россия примет неизбежные и жесткие ответные меры на любые шаги Японии по какому-либо участию в снабжении Киева вооружениями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с решением Токио присоединиться к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины.

"В связи с этим хотели бы предупредить, что любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков рассматриваются нами как однозначно враждебные, - подчеркнула дипломат. - В случае их реализации неизбежно последуют наши жесткие меры, которые нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для нее областях".  

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