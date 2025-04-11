Захарова: ремилитаризация Японии ведет к утрате статуса пацифистского государства

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Токио "все глубже вовлекается в конфликт вокруг Украины, расширяя материально-логистическую поддержку террористического режима в Киеве"

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Реализуемый Токио курс на ускоренную ремилитаризацию ведет к утрате Японией статуса пацифистского государства. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат констатировала, что Япония "все глубже вовлекается в конфликт вокруг Украины, расширяя материально-логистическую поддержку террористического режима в Киеве".

"Подобные деструктивные действия, уводящие Японию еще дальше от декларировавшейся прежними поколениями японских политиков концепции мирного развития страны, не только ведут к де-факто утрате ею статуса пацифистского государства, который лежал в основе доверия со стороны соседей по региону, но и чреваты открытым участием Токио в военных авантюрах и преступлениях украинской националистической верхушки со всеми вытекающими долгосрочными последствиями", - указала официальный представитель дипведомства РФ.