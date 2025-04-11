В России рассказали о «море огня» «Терминатора»

«Уралвагонзавод»: Вооружение БМПТ обеспечивает «море огня» для уничтожения целей

Комплекс вооружения боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» обеспечивает высокую плотность огня для поражения различных типов целей. Об этом рассказал концерн «Уралвагонзавод» в Telegram.

Отмечается, что в арсенал БМПТ входят две автоматические пушки калибра 30 миллиметров, пулемет, четыре противотанковые ракеты «Атака» и два автоматических гранатомета АГ-17Д. «Такой комплекс вооружения дает целое "море огня" и обеспечивает уничтожение самых разных целей — от пехоты до танков и даже низколетящих целей», — говорится в сообщении.

В концерне добавили, что точность огня БМПТ обеспечивает цифровая система управления огнем. Машина оснащена многоканальным прицелом наводчика с тепловизионным каналом и панорамный прицел командира с телевизионной камерой.

В марте стало известно, что российские танки Т-72Б3М получили блоки современной динамической защиты «Реликт», которыми прикрыли лобовую часть корпуса. Ранее такой модуль устанавливали только на модернизированные Т-90М, Т-80БВМ и БМПТ, а Т-72Б3М защищали «Контактом-5».