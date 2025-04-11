Elbit Systems поставит ДУМВ UT30 MK.2 для европейского заказчика

ЦАМТО, 10 апреля. Израильская компания Elbit Systems Ltd. объявила о подписании 9 апреля с General Dynamics European Land Systems (GDELS) контракта на поставку ДУМВ UT30 MK.2.

Эти модули будут установлены на боевых бронированных машинах ASCOD неназванной европейской страны НАТО.

По информации генерального менеджера Elbit Systems Land Иегуды Вереда, заказчик выбрал UT30 MK.2 после успешного завершения огневых испытаний модуля на платформе ASCOD.

Стоимость заказа составляет около 100 млн. долл. Поставки должны быть выполнены до конца 2027 года. В рамках контракта компания поставит ДУМВ башенного типа UT30 MK.2, оснащенные прицелами наводчика и командира, а также противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), с защитой, соответствующей требованиям STANAG-4569 Level.4. Модули будут производиться в сотрудничестве с компаниями страны-заказчика, что обеспечит надежную цепочку поставок и поддержку национальной промышленности.

Как сообщал ЦАМТО, стабилизированный в двух плоскостях дистанционно управляемый модуль вооружения башенного типа UT30 Mk.2 вооружен 30-мм автоматической пушкой MK44, спаренным c ней 7,62-мм пулеметом M204, пусковой установкой ПТУР. Модульная конструкция и открытая архитектура позволяют использовать UT30 в вариантах обитаемой башни и дистанционно управляемого модуля вооружения, интегрировать ракеты и прицелы различных типов.

Уровень бронирования соответствует требованиям STANAG-4569 Level.2, но может быть увеличен до Level.6. Возможно оборудование модуля 76-мм ПУ дымовых гранат, баллистической защитой, системой оповещения о лазерном облучении. ДУМВ может комплектоваться системой активной защиты Iron Fist и другими средствами самообороны.

По оценке ЦАМТО, заказчиком ДУМВ являются ВС Латвии. В январе 2025 года Министерство обороны этой страны заключило с компанией General Dynamics European Land Systems - Santa Barbara Sistemas контракт на поставку 42 боевых машин пехоты ASCOD. Стоимость покупки составила 373 млн. евро. Хотя тип ДУМВ для данной бронемашины официально не раскрывался, на демонстрируемых моделях она была оснащена модулем UT30 MK.2 с приемниками системы предупреждения о лазерном облучении, ПУ дымовых гранат и САЗ Iron Fist.