Космонавт Петелин рассчитывает снова полететь в космос

Летчик-космонавт мечтает стать участником полета на Луну

ЧЕЛЯБИНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Герой России летчик-космонавт Дмитрий Петелин рассчитывает снова полететь в космос примерно через четыре-пять лет после своего первого полета, то есть в 2027-2028 годах. Он мечтает также стать участником полета на Луну. О своих планах космонавт рассказал ТАСС.

"В 2023 году завершился мой первый космический полет. И где-то в 2027-2028 - примерно в эти сроки [рассчитываю полететь]. Конечно, что-то новенькое хочется увидеть, скажем, новый корабль, перспективный, надо на новую станцию, на нашу (Российская орбитальная станция - прим. ТАСС), посмотреть", - сказал космонавт.

Он отметил, что ему интересно увидеть из космоса полярные орбиты, приполярные территории. "Было бы интересно полететь на Луну. <…> Марс - полноценная другая планета. <…> Плох тот космонавт, который не мечтает полететь на другую планету", - добавил собеседник агентства.

Петелин родился 10 июля 1983 года в городе Кустанай Казахской ССР. Свой первый полет в космос он совершил в сентябре 2022 года, отправившись на МКС на корабле "Союз МС-22" вместе с космонавтом Роскосмоса Сергеем Прокопьевым и астронавтом NASA Фрэнком Рубио. За время экспедиции вместе с Прокопьевым он совершил шесть выходов в открытый космос. 27 сентября 2023 года спускаемый аппарат корабля "Союз МС-23" благополучно вернулся на Землю. Продолжительность полета составила 371 сутки.

В Челябинске в четверг Петелин посетил Южно-Уральский государственный университет, выпускником которого является.