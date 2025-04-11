Названо преимущество российского «Терминатора»

«Красная звезда»: Необитаемая башня повышает живучесть БМПТ «Терминатор»

Необитаемая башня и вынесенный за пределы забронированного объема боекомплект боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» повышает живучесть машины при попаданиях. Преимущества БМПТ назвал член экипажа БМПТ с позывным Щуба в беседе с газетой «Красная звезда».

По его словам, компоновка «Терминатора» выгодно отличает его от танка.

«Основа у нас одинаковая, но "нежилая" башня, в которой еще и нет боекомплекта, дает серьезные преимущества. Поэтому "Терминатор" выдерживает множество попаданий, но все равно остается в строю. За все время СВО нет ни одного случая, чтобы где-то стояла сгоревшая или покореженная боевая машина поддержки танков», — сказал Щуба.

По его словам, БМПТ действуют на самых сложных направлениях.

Защищенность БМПТ обеспечивает комбинированная броня и динамическая защита «Реликт». Также машины оснащают «мангалами» для защиты верхней полусферы от дронов-камикадзе.

В январе в госкорпорации «Ростех» сообщили, что БМПТ способна в ходе атаки заменить мотострелковое отделение с боевой машиной пехоты БМП-2М, стрелками, пулеметчиком и гранатометчиками.