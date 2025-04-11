Комитет по безопасности правительства Индии одобрил проект закупки 26 палубных истребителей "Рафаль-M"

Истребители Dassault Rafale ВВС Индии и ВКС Франции в едином строю в ходе совместной подготовки к воздушной части военного парада в Париже в честь Национального дня Франции, июль 2023 года.

ЦАМТО, 10 апреля. Комитет по безопасности правительства Индии (CCS) 9 апреля одобрил проект закупки для индийских ВМС 26 палубных истребителей "Рафаль-M" французской компании Dassault Aviation на сумму 638,87 млрд. рупий (7,4 млрд. долл.).

Как сообщает Times of India, договор, который в течение этого месяца будет заключен в виде межправительственного соглашения, будет включать поставку 22 одноместных истребителей "Рафаль-M" и четырех двухместных учебных самолетов, вооружения, тренажеров, обучение экипажей, пятилетнюю логистическую поддержку, а также запасные части и оборудование для уже принятых на вооружение ВВС Индии 36 истребителей "Рафаль". Также договор будет предусматривать поставку компонентов местного производства в соответствии с офсетными (компенсационными) обязательствами.

Ожидается, что поставки будут осуществлены через 37-65 месяцев (в 2028-2030 гг.) после подписания контракта, который предусматривает выплату Индией первоначального взноса в размере 15% от общей стоимости сделки.

Закупаемые многоцелевые палубные истребители предназначены для оснащения первого национального авианосца класса "Викрант" (IAC-1), который был введен в эксплуатацию 2 сентября 2022 года.

В дополнение к противокорабельным ракетам Exocet AM39 с дальностью полета 70 км, самолеты "Рафаль-M" ВМС Индии будут вооружены крылатыми ракетами класса "воздух-земля" SCALP (более 300 км) и УР класса "воздух-воздух" METEOR дальнего действия. Сделка также будет включать обязательство Франции оказать содействие в интеграции на "Рафаль-M" индийских ракетных систем, таких как ПКР BrahMos-NG.

Как уже сообщал ЦАМТО, Совет по оборонным закупкам (DAC) МО Индии предоставил "одобрение необходимости закупки" (AoN) 26 палубных истребителей "Рафаль-M" для ВМС Индии в июле 2023 года. В финальной стадии конкурса французская компания Dassault Aviation, предложившая самолет "Рафаль-M", опередила американскую Boeing с F/A-18E/F Block.3 "Супер Хорнет". Одним из ключевых преимуществ "Рафаль-M" была названа его совместимость с существующим парком самолетов "Рафаль" ВВС Индии. Ожидается, что это позволит снизить затраты, связанные с запчастями и техническим обслуживанием, поскольку оба самолета используют около 80% общих компонентов.

Индия направила французскому правительству письмо с запросом, официально уведомив о своих намерениях, 28 октября 2023 года. Официальные переговоры об окончательной стоимости сделки начались 30 мая 2024 года. Переговоры были завершены в конце февраля 2025 года. Официальное подписание контракта ожидается в апреле 2025 года в рамках визита министра обороны Франции в Индию.

Ранее также сообщалось, что Dassault Aviation оценивает возможность создания линии окончательной сборки в Индии для удовлетворения возросших потребностей после ожидаемых крупных заказов (текущий портфель заказов Dassault Aviation включает 230 самолетов "Рафаль", включая 164 ед. – на экспорт и 56 ед. – для ВКС Франции).