Эксперт Степанов: Франция осознает крах ВПК Украины

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХ и ГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН отметил, что факт публикации в газете Le Monde статьи об уничтожении ключевых заводов украинского военно-промышленного комплекса является призывом к увеличению помощи ВСУ

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Факт публикации в газете Le Monde статьи об уничтожении ключевых заводов украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) высокоточным ударом Вооруженных сил РФ в Шостке Сумской области говорит о признании Францией и Западом в целом исчерпания собственного военно-промышленного потенциала Украины. Кроме того, распространение такой информации служит призывом к увеличению помощи ВСУ. Таким мнением с ТАСС поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХ и ГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Если данная информация [об уничтожении заводов в Шостке] публикуется в открытых западных источниках, в том числе французских, да еще и со свидетельскими показаниями очевидцев, это может говорить о том, что французы осознают, что самостоятельный военно-промышленный потенциал Украины окончательно исчерпан, и призывают к дополнительной помощи ВСУ", - объяснил он.

Французская газета Le Monde 9 апреля сообщила со ссылкой на офицера ВСУ Антона Сербина об уничтожении российскими высокоточными ударами главного украинского объекта по производству взрывчатых веществ и боеприпасов. Речь идет о построенных еще в советское время заводах "Звезда", который производит порох, и "Импульс", производящий детонаторы. В издании подчеркнули, что заводы в 2024 году несколько раз подвергались атакам с российской стороны, в том числе 31 декабря.

Степанов подтвердил, что по этим предприятиям Россия регулярно наносила высокоточные удары, в том числе с применением оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), например, "Гераней", выводя из строя промышленную базу. Однако заводы, по словам эксперта, имеют заглубленные помещения, вследствие чего отдельные элементы их производственных мощностей сохранялись. По данным разведки была выявлена производственная активность и нанесен дополнительный удар, окончательно ликвидировавший индустриальные площадки.

Эксперт также предположил, что серия массированных комбинированных ударов вывела из строя объекты для производства различных типов беспилотников, например, дронов-камикадзе самолетного типа "Кобра" с дальностью применения свыше 300 км, оснащенных боевой частью до 16 кг. Отдельные БПЛА были уничтожены во время их подготовки к применению. Также были уничтожены операторы и технические специалисты, которые обеспечивали сопровождение и подготовку дронов к применению.

Степанов добавил, что Париж, вероятно, призывает к помощи ВСУ через дополнительные финансовые вливания в собственный национальный ВПК, инициативно возлагая на себя ответственность за милитаризацию остатков украинского государства.