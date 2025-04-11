СМИ: в Минобороны США подтвердили потерю в Йемене 18-го стратегического дрона MQ-9 Reaper

Источник изображения: topwar.ru
В Минобороны США подтвердили потерю в Йемене 18-го по счету с октября 2023 года стратегического дрона MQ-9 Reaper. Три из них были сбиты представителями йеменского военизированного движения «Ансар Аллах», более известными как хуситы, за последние десять дней.
Об этом на своей странице в соцсети сообщила репортер американского телеканала Fox News Дженнифер Гриффин, ссылаясь на источники в Пентагоне.
- заявила представительница СМИ США.
Хотя американские военные с 15 марта ежедневно наносят интенсивные удары по территории Йемена, это не снизило оборонную мощь движения «Ансар Аллах» и не заставили его снизить свою боевую активность. Так, вчера представитель хуситов сообщил, что йеменским силам ПВО удалось сбить очередной MQ-9, задействовав для этого ракету местного производства.
Стоимость данного беспилотника составляет 30 миллионов долларов. Если данные о 18 таких уничтоженных аппаратах точны, то это означает, что США потеряли свои дроны на сумму 540 миллионов.
Источник изображения: topwar.ru
Ранее Гриффин сообщала что для авианалетов на Йемен Вооруженные силы США используют тяжелые стелс-бомбардировщики B-2, дислоцированные на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.
- отметила журналистка в соцсети.