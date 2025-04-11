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Военное обозрение

СМИ: в Минобороны США подтвердили потерю в Йемене 18-го стратегического дрона MQ-9 Reaper

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Источник изображения: topwar.ru

В Минобороны США подтвердили потерю в Йемене 18-го по счету с октября 2023 года стратегического дрона MQ-9 Reaper. Три из них были сбиты представителями йеменского военизированного движения «Ансар Аллах», более известными как хуситы, за последние десять дней.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила репортер американского телеканала Fox News Дженнифер Гриффин, ссылаясь на источники в Пентагоне.

Это четвертый беспилотник MQ-9 Reaper, сбитый хуситами с 3 марта, и четвертый, сбитый при администрации Трампа

- заявила представительница СМИ США.

Хотя американские военные с 15 марта ежедневно наносят интенсивные удары по территории Йемена, это не снизило оборонную мощь движения «Ансар Аллах» и не заставили его снизить свою боевую активность. Так, вчера представитель хуситов сообщил, что йеменским силам ПВО удалось сбить очередной MQ-9, задействовав для этого ракету местного производства.

Стоимость данного беспилотника составляет 30 миллионов долларов. Если данные о 18 таких уничтоженных аппаратах точны, то это означает, что США потеряли свои дроны на сумму 540 миллионов.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее Гриффин сообщала что для авианалетов на Йемен Вооруженные силы США используют тяжелые стелс-бомбардировщики B-2, дислоцированные на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

Американские военные 25 дней подряд бомбили страну, в том числе с помощью малозаметных бомбардировщиков B-2, сбрасывающих бомбы для уничтожения бункеров, и все же хуситы продолжают запускать ракеты, чтобы сбивать дорогостоящие американские беспилотники

- отметила журналистка в соцсети.

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Индия
Йемен
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Продукция
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