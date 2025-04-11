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Военное обозрение

Глава Минобороны Италии: век великих демократий закончился, наступила эпоха великих держав

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Источник изображения: topwar.ru

Глава оборонного ведомства Италии Гвидо Крозетто в ходе интервью местному изданию заявил о необратимых изменениях в глобальной политике, обозначив завершение эры доминирования демократий и переход к новой системе международных отношений, где решающую роль будут играть мощные государства. По его мнению, в ближайшие десятилетия ключевыми факторами влияния станут экономический потенциал, демографические ресурсы, военная сила и доступ к стратегическому сырью.

Век великих демократий закончился, наступила эпоха великих держав

- заявил итальянский министр.

В то же время, касаясь темы украинского конфликта, глава Минобороны Италии выразил сомнения в возможности достижения стабильного и безопасного мира в традиционном понимании.

Крозетто провел исторические параллели с периодом холодной войны, отметив, что даже формальное прекращение боевых действий не гарантирует возврата к прежней системе международной безопасности. В этой связи, по его оценке, мировому сообществу придется адаптироваться к непростым условиям и поэтапно выстраивать новые механизмы снижения напряженности.

Стоит добавить, что в случае с «великими демократиями» итальянский чиновник «перегнул». Ведь таковые существовали лишь номинально. Всю суть понятия «демократия» в западном понимании продемонстрировали события 2022 года, когда США и их союзники сначала «заморозили», а точнее украли наши международные активы, а затем, проигнорировав референдумы в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, начали усиленно поставлять Киеву вооружение для того, чтобы украинские боевики уничтожали граждан на этих территориях.

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Италия
США
Украина
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