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ЦАМТО

Контракт на поставку Алжиру истребителей Су-35Э подтвержден

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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

ЦАМТО, 10 апреля. Международный институт стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies – IISS) опубликовал спутниковые снимки, доказывающие наличие контракта на поставку Алжиру истребителей Су-35Э, от закупки которых ранее отказался Египет под давлением США.

Как известно, один самолет Су-35Э был замечен на авиабазе Умм-эль-Буаги ВВС Алжира в одноименной провинции 10 марта 2025 года и уже 13 марта начал выполнять полеты, видимо, приемочные. Согласно более ранним снимкам, сделанными 2 марта 2025 года в Комсомольске-на-Амуре, видно, как транспортный самолет ВКС РФ Ан-124 готовится к погрузке фюзеляжа Су-35Э, а 5 марта 2025 года тот же Ан-124 был замечен в Айн-Бейде (вилайет Умм-эль-Буаги).

Считалось, что в результате Алжир стал третьим по счету иностранным оператором Су-35 после Китая и Ирана. Тем не менее, кроме предположений многих изданий, аргументированных доказательств наличия контракта на тот момент не имелось, кроме того, что на верхней части левого крыла самолета был нанесен опознавательный знак ВВС Алжира.

Дополнительные снимки в Комсомольске-на-Амуре от 2 апреля показывают, что, по крайней мере, еще четыре из 20 находящихся на базе изначально произведенных для Египта Су-35Э получили алжирский опознавательный знак на левом крыле.

Таким образом, с большой долей вероятности можно утверждать, что контракт с Алжиром на закупку "египетских" Су-35Э был заключен недавно, после отказа от них Ирана, который в октябре прошлого года заключил контракт на лицензионное производство Су-35 (по сообщениям, около 50 ед.).

Пока рано утверждать, какое количество из 24 произведенных Су-35Э по египетскому контракту закупил Алжир. Напомним, что ранее Су-30МКА и МиГ-29М/М2 для алжирских ВВС приобретались эскадрильями по 14 ед. в партии.

Также напомним, что недавно был подтвержден контрят с Алжиром на поставку многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57Э. Согласно алжирским СМИ, первые шесть самолетов должны прибыть в страну уже в текущем году. На данный момент алжирские пилоты проходят обучение в Российской Федерации.

Кроме того, ожидается модернизация имеющегося парка Су-30МКА до новейшего стандарта Су-30СМ2, которые поступили на вооружение ВКС РФ в январе 2022 года.

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Страны
Алжир
Египет
Иран
Китай
Россия
США
Продукция
Ан-124
МиГ-29М
Су-30
Су-30МК
Су-35
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