Казахстан ожидает первого запуска по проекту "Байтерек" в декабре

Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу отметил, что в рамках программы запланирован запуск первого испытательного носителя "Союз-5"

АЛМА-АТА, 10 апреля. /ТАСС/. Казахстанская сторона ожидает первого испытательного пуска в рамках совместного с Россией проекта "Байтерек" в декабре текущего года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы с нетерпением ожидаем старта на комплексе "Байтерек". В рамках проекта запланирован запуск первого испытательного носителя "Союз-5" уже в декабре. Надеемся, что у нас сроки будут выдержаны и мы реализуем этот важный проект своевременно", - сказал он.