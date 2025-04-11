В ВСУ признали неэффективными немецкие дроны-камикадзе HF-1

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Военнослужащие украинских формирований остались недовольны поставленными ФРГ беспилотниками-камикадзе HF-1, оснащенными системой искусственного интеллекта.

Как сообщает американское издание Bloomberg, боевики ВСУ разочарованы очень слабой боевой частью и примитивной, по их мнению, системой наведения немецкого беспилотника. Военнослужащий одного из подразделений ВСУ, получившего 120 единиц БПЛА этого типа, признался, что, разобрав один из экземпляров HF-1, убедился, что при изготовлении широко разрекламированного немецкого БПЛА использовались самые дешевые компоненты, при этом ценник является весьма завышенным. Реальная стоимость изделия немецких оружейников не должна превышать 2200 евро, тогда как компания-производитель Helsing продает HF-1 по 16700 евро за единицу.

Компания начинала с разработки программного обеспечения на основе алгоритмов ИИ, которое было бы способно обрабатывать получаемые датчиками военной техники данные и интегрировать их в единую сеть. Стартапом заинтересовался американский инвестор, вложивший в развитие Helsing 100 миллионов евро, что позволило компании расшириться и открыть офисы во Франции и Великобритании.

Helsing начала заключать сделки с оборонными подрядчиками и участвовать в тендерах на военные контракты. Успехи стартапа на этом поприще в Германии объясняются тем, что один из соучредителей компании Гуннберт Шерф ранее являлся сотрудником Минобороны страны, где работал под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

После того как в 2022 году власти ФРГ создали специальный оборонный фонд в размере 100 миллиардов евро и в сектор стали поступать значительные средства, Helsing объединилась с Rheinmetall. Соглашение было расторгнуто в конце 2024 года, поскольку «партнерство не перешло на стадию технического сотрудничества».