Российские военные положительно оценили прицелы для винтовок "Швабе"

По данным Ростеха, холдинг "Швабе" выпускает линейку устройств для разведки местности в любых погодных условиях днем и ночью

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Прицелы для винтовок и приборы разведки холдинга "Швабе" Ростеха получили положительные отзывы от российских военнослужащих, сообщили в госкорпорации.

"Холдинг "Швабе" Госкорпорации "Ростех" получил положительные отзывы от российских военнослужащих о качестве и функционале своих прицелов и мобильных комплексов разведки местности. В настоящее время приборы применяются в зоне боевых действий", - отметили в Ростехе.

Встреча экспертов холдинга и военнослужащих прошла на полигоне в Мулино Нижегородской области. Инструкторы протестировали образцы холдинга в условиях, приближенным к боевым, для дальнейшей передачи опыта работы с ними. Мероприятие прошло при участии заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова и начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ Ивана Бувальцева. "Изделия получили высокую оценку", - подчеркнули в госкорпорации.

В Ростехе отметили, что холдинг "Швабе" выпускает линейку устройств для разведки местности в любых погодных условиях днем и ночью. В том числе и мобильные модели, которые оснащены телевизионным и тепловизионным каналами, лазерным дальномером и навигационным модулем. Серия прицелов же включает модели для снайперских винтовок и другого оружия - они обеспечивают высокую меткость стрельбы, обладают естественной цветопередачей фона и защитой от засветки.

Как отметил гендиректор "Швабе", член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин, разработки холдинга широко применяются сухопутными войсками, способствуя повышению их технического потенциала и боеготовности. "В частности, оптико-электронные приборы и прицельные комплексы холдинга обеспечивают точность стрельбы на различных дистанциях и позволяют вести скрытое наблюдение за противником", - добавил он.