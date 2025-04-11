Итальянская компания отказалась считать самолет НАТО М-346 созданным русскими

Компания Leonardo отказалась считать самолет М-346 созданным русскими

Итальянская компания Leonardo отказалась считать самолет М-346 созданным русскими. Об этом пишет издание Defense News.

«Итальянская компания Leonardo расхваливает европейское происхождение своего учебно-тренировочного самолета М-346 после того, как британские газеты заявили, что он создан на основе российской конструкции», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что Leonardo проектировала М-346 в 1993-2000 годы в сотрудничестве с российской компанией Яковлев. «M-346 был спроектирован, разработан и произведен в Европе в соответствии с самыми строгими стандартами НАТО», — заявили в Leonardo.

В июне 2018 года американский журнал The National Interest написал, что российский учебно-боевой самолет Як-130 и созданный на его основе итальянский M-346 ожидают «светлое будущее».

Базовый проект Як-130 фактически был завершен к 1993 году, однако его дальнейшее развитие потребовало привлечения иностранных инвесторов. Партнером российской компании «Яковлева» стала итальянская фирма Alenia Aermacchi (в настоящее время входит в состав холдинга Leonardo). Сотрудничество закончилось в 2000 году, когда зарубежная сторона выплатила российской 77 миллионов долларов за техническую документацию по самолету.