Призрачные гарантии США тормозят “коалицию желающих” на Украине (Bloomberg, США)

Президент Франции Эммануэль Макрон (справа) и премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибывают на площадь Этуаль в Париже для участия в торжествах по случаю 106-й годовщины перемирия 11 ноября 1918 года, положившего конец Первой мировой войне. 11 ноября 2024 года.

Bloomberg: неопределенность США тормозит “коалицию желающих” на Украине

План отправки миротворцев на Украину рискует зайти в тупик без четких обязательств от США, пишет Bloomberg. Европейцы в отчаянии — без американской поддержки сдержать Россию невозможно. Видимо, "коалиция желающих" так и останется клубом беспомощных мечтателей.

Аня Нуссбаум

Эллен Миллиган (Ellen Milligan), Андреа Палашано (Andrea Palasciano)

"Коалиция желающих" по обеспечению безопасности Украины после возможного прекращения огня во главе с Великобританией и Францией рискует забуксовать без твердых обязательств и четких гарантий со стороны Белого дома, сообщают осведомленные источники.

Министры обороны коалиции соберутся под эгидой НАТО в четверг на фоне споров между Лондоном и Парижем о том, нужна ли миротворческим силам, собранным на добровольной основе, поддержка США, сообщили источники на условиях анонимности. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ясно дал понять, что без гарантий безопасности США такие силы не будут жизнеспособны.

Кроме того, европейские лидеры пытаются выкроить себе роль на переговорах о прекращении огня на Украине под началом США. Великобритания и Франция пытались убедить Дональда Трампа предложить авиацию, наблюдение за границей и разведданные вместо войск, однако президент США отказывается брать на себя обязательства с тех пор, как их план был обнародован два месяца назад.

Британские чиновники настаивают на том, что это остается важнейшим элементом коалиции — куда вместе с союзниками ЕС и НАТО также вошли страны, которые не входят в альянс, но согласились поддержать Украину на фоне общего отступления США. Поддержка Америки жизненно необходима, потому что гарантии безопасности США — "единственный способ" удержать Россию от повторного нападения на Украину, заявил Стармер в феврале, когда план еще только формировался.

Порядка 15 стран подтвердили готовность предоставить войска для участия в этом начинании, по словам осведомленных источников. НАТО непосредственного участия на данном этапе не принимает, однако свои войска наряду с европейскими державами предложили Канада и Австралия, по словам официальных лиц.

После поездки на Украину, направленной в том числе на оценку потребностей страны, французские и британские командиры проведут брифинг для министров обороны и представят варианты конкретных планов. Рамки вмешательства все еще обсуждаются.

Предполагаемый формат будущих сил подразумевает, что они будут развернуты лишь по вступлении в силу мирного соглашения. Основной линией сдерживания будет служить полностью оснащенная украинская армия. Европейские войска обеспечат безопасность ключевой национальной инфраструктуры, крупных портов и городах вдали от линии фронта. Мощные ВСУ станут неотъемлемой частью коалиции, заявили западные чиновники.

Безопасность Европы вошла в период нестабильности: союзники призывают США координировать с ними планы сокращения военного присутствия на континенте, чтобы избежать дестабилизации обороны НАТО, сообщало ранее агентство Bloomberg.

Европейские чиновники, также говорившие на условиях анонимности, заявили, что смирились с тем, что администрация Трампа почти наверняка выведет с континента часть из примерно 80 тысяч американских военнослужащих, в том числе из ряда восточных стран, наиболее подверженных российской угрозе. Они заявили, что основное внимание уделяется тому, чтобы смягчить наихудшие последствия такого сдвига.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал угрозу миру в Европе самой серьезной за последние десятилетия. "Новому федеральному правительству предстоит сосредоточиться на этой напряженной ситуации, этом постоянном кризисе европейской безопасности с самого начала", — заявил Писториус солдатам в ходе визита в новое оперативное командование Бундесвера в Берлине.

"Проблемы, с которыми столкнулась Германия и вся Европа, беспрецедентны, — заявил Писториус, который готовится к новому сроку полномочий уже при новом канцлере Фридрихе Мерце. — Мы должны выбрать верный курс для защиты и безопасности нашей страны. И мы должны сделать это сейчас — и решительно".

Германии предстоит внести гораздо больший вклад в безопасность Европы, добавил он. Это будет сделано совместно с европейскими партнерами и союзниками по НАТО. "И нам придется взять на себя одну из ведущих ролей", — сказал Писториус.